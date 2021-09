Les histoires de bain de célébrités sont de retour alors que Jake Gyllenhaal répond aux rumeurs selon lesquelles il ne se baigne pas

in

Tout ce drame a commencé après que Jake Gyllenhaal a été interrogé par Vanity Fair sur sa position sur le grand débat sur la baignade. À ce moment-là, Gyllenhaal a déclaré qu’il avait l’impression que ne pas se baigner tout le temps était bon pour la peau. Il a admis maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire et de bonnes manières lorsqu’il s’agissait d’être en public. Maintenant, après un certain temps, la star de The Guilty a essayé de corriger la perception des téléspectateurs de ses habitudes de bain.