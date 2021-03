Les histoires de caravanes JRPG gratuites vont bientôt passer via une « version cloud »

Mettre à jour: Histoires de caravanes a une date de sortie pour le Japon (merci, Nintendo Everything), et nous savons maintenant également qu’il utilisera la puissance du cloud sur la console de Nintendo.

Il sera lancé le 18 mars au Japon (c’est cette semaine, au cas où vous vous poseriez la question), et, comme Contrôler et Hitman 3, ne fonctionnera pas directement sur le commutateur lui-même, mais plutôt sur des serveurs distants.

Nous ne savons pas si le jeu arrivera en dehors du Japon, mais Caravan Stories est disponible dans l’ouest sur d’autres plates-formes, la localisation ne devrait donc pas être un problème.

Histoire originale [Mon 30th Nov, 2020 09:30 GMT]: Le développeur Aiming a annoncé que son MMO RPG gratuit Histoires de caravanes arrive sur Nintendo Switch.

Initialement sorti sur les smartphones iOS et Android en 2017, le jeu se déroule dans le vaste monde fantastique d’Iyarr. Les joueurs sélectionnent l’une des six races et peuvent apprivoiser les monstres et se lier d’amitié avec les PNJ tout au long de l’histoire – près de 300 alliés sont disponibles pour le recrutement, et des combats PvE et PvP sont proposés.

Le jeu a été porté sur PC en 2018, tandis qu’une sortie PlayStation 4 en anglais a eu lieu en 2019.

On ne sait pas quand la version Switch arrivera, mais cela ressemble-t-il à quelque chose sur lequel vous êtes prêt à prendre un coup de pied, ou gardez-vous votre poudre au sec pendant Impact Genshin?