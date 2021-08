Les histoires désordonnées mais vraies qui ont inspiré la poursuite de l’amour

S’il y avait jamais eu une famille pour inspirer des livres, des émissions de télévision et des films, il est logique que ce soit les Mitford.

Bien qu’ils soient relativement inconnus aux États-Unis, les aristocrates sont l’équivalent anglais des Kennedy dans le sens où ils sont célèbres, riches et habitués aux drames familiaux. De plus, les Mitford connaissaient bien l’élite britannique à leur apogée, courant dans les mêmes cercles que des personnalités influentes comme le Premier ministre. Winston Churchill et Adolf Hitler, même si certains se sont éloignés du Führer pour des raisons évidentes.

Contrairement aux Kennedy, les hommes de Mitford étaient largement surpassés en nombre par leurs homologues féminines, avec Seigneur et Dame Redesdale accueillant six filles et un seul fils.

Ces six filles Mitford—Nancy, Paméla, Diane, Unité, Jessica et Déborah– Deviendraient des sujets de fourrage à tabloïd, comme on le fait quand ils ébouriffent autant de plumes qu’ils en ont fait. Mais plutôt que de se hérisser de leur statut, les femmes ont transformé leurs malheurs en véritables fortunes en écrivant des livres et en devenant des célébrités à part entière.