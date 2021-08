Les histoires incroyables des millionnaires Bitcoin (BTC) ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Connaissant tous les histoires de millionnaires Bitcoin est une tâche ardue. Cependant, certains d’entre eux n’ont tout simplement pas pu s’en empêcher et ont volontairement partagé sur les réseaux sociaux ou avec la presse leur incroyable aventure BTC à 6 chiffres.

Erik Finman, le plus jeune millionnaire Bitcoin

Le premier d’entre eux est Erik Finman, peut-être le plus jeune millionnaire Bitcoin, à seulement 18 ans. Son incroyable histoire commence à l’âge de 12 ans, en 2011, avec un investissement initial de 1000 $ sur BTC.

Dans une interview au magazine Business of Business, le jeune Finman a déclaré qu’il avait rencontré la reine de la crypto-monnaie lors d’une manifestation organisée à Washington, DC, lorsqu’il rencontré un gars portant un t-shirt bitcoin. Finman a demandé au gars ce que ce symbole représentait, et il lui a dit : « ça va mettre fin à Wall Street, mon frère.

Le jeune de 12 ans, poussé par une curiosité intense, a commencé individuellement à faire ses recherches, commençant à voir l’avenir de la monnaie peer-to-peer, et grâce aux 1 000 $ qu’il a reçus en cadeau de sa grand-mère, Finman a commencé son voyage dans le monde du BTC.

Rien que l’année dernière, La richesse de Finman était passée à 431 BTC, Valeur supérieure 4,8 millions de dollars à l’époque. Actuellement, le millionnaire Bitcoin a décidé d’étendre ses connaissances à d’autres domaines, et dans certains cas, il aide même les plus petits à investir.

En fait, il y a deux ans, pour aider un garçon de 10 ans, le millionnaire Bitcoin voulait construire un costume Dr. Octopus pour que l’enfant Aristou Meehan puisse participer au London Comicon en tant que cosplayer.

L’histoire de M. Smith

En plus du jeune millionnaire, il y a aussi ces histoires qui inspirent même les plus grands, celles que vous entendez en discutant lors de conférences sur les crypto-monnaies.

Comme celui de M. Smith raconté par Forbes. M. Smith a décidé d’investir dans Bitcoin en octobre 2010 avec un investissement initial de 3 000 $, pour finalement obtenir 20 000 BTC.

Seulement trois ans plus tard, l’ingénieur logiciel a commencé à vendre. Tout d’abord, il a vendu 2000 BTC pour 350 $ chacun, puis un autre 2000 BTC pour 800 $ chacun. Avec ces deux ventes seules, M. Smith s’est retrouvé à gagner 2,3 millions de dollars, s’inscrivant dans ces histoires incroyables de millionnaires Bitcoin.

Les millionnaires Bitcoin comme source d’inspiration

D’autres histoires incroyables de millionnaires Bitcoin ont également été entendues dans le Bel Paese. Parmi les nombreux, l’italien Riccardo Sussi de Brescia a parlé au Corriere il y a quelques années de son investissement de milliers de BTC alors que la crypto-monnaie ne valait que quelques dollars.

Ce n’est que lorsque le BTC a atteint le prix de 10 000 $ en 2017 que l’entrepreneur s’est retrouvé fait partie des personnalités bitcoin à 6 chiffres.

Bien sûr, toutes ces histoires remontent à une époque où le prix du BTC augmentait de façon exponentielle. Beaucoup, en fait, sont devenus millionnaires en pariant et en croyant en la reine des crypto-monnaies dès le début, ou alors que BTC valait 1 $, 10 $ ou même 100 $.

Il est un comportement qui en a inspiré bien d’autres qui ont choisi de le répliquer avec d’autres crypto-monnaies.

Les histoires incroyables

En choisissant d’autres crypto-monnaies ou jetons, certains utilisateurs de l’espace crypto-monnaie se sont retrouvés vivre des histoires incroyables en devenant millionnaires.

En avril 2021, par exemple, deux frères de Westchester, New York, a vu son compte passer au-dessus de six zéros du jour au lendemain. Cette fois, l’atout de prédilection n’était pas Bitcoin.

En effet, grâce à un parier sur Shiba Inu (SHIB), un spin-off de Dogecoin, les deux garçons ont gagné leur propre loterie personnelle.

Seulement en suivant l’inspiration des histoires de millionnaires Bitcoin, James et Tommy ont décidé d’investir 200 $ chacun au départ. Non seulement cela, mais les deux ont également présenté l’idée à leur mère, leur père, leur sœur et quelques autres membres de la famille, qui, au fil du temps, ont tous investi une partie, totalisant 8 000 $.

Eh bien, le décollage du marché des crypto-monnaies en 2021, qui impliquait également SHIB, a l’investissement de 8 000 $ pour atteindre 1 000 000 $.