Les histoires les plus effrayantes du château de Windsor dévoilées à l’approche d’Halloween – « Des pas entendus ! » | Royale | Nouvelles

Le château de Windsor serait l’une des maisons les plus hantées de la famille royale. La résidence Queen’s Berkshire, construite pour la première fois dans les années 1070, a signalé plus de 25 observations de fantômes et de goules au fil des ans.

Au cours d’une de ces nuits de cauchemar au château de Windsor, des gens ont dit avoir aperçu des fantômes au sang bleu errant autour de Windsor.

Mais cela ne devrait pas surprendre.

La chapelle St George de Windsor, où le prince Harry et Meghan Markle se sont mariés en 2018, abrite également les cercueils d’anciens monarques, dont Henry VIII, George V et Charles Ier, sous le sol.

Henri VIII, qui régna de 1509 à 1547, aurait même été entendu « cloître » autour du cloître du doyenné du château.

Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’Henry, alors qu’il était un homme mince lorsqu’il est monté sur le trône d’Angleterre, pesait près de 400 livres au moment de sa mort, souffrait de goutte et développait des ulcères à la jambe.

En fait, et pour tenter de souligner à quel point la transformation physique du monarque Tudor était profonde, les historiens pensent que son tour de taille est passé de seulement 32 pouces en 1512 à 54 pouces.

Même la reine Elizabeth II prétend avoir eu une rencontre fantomatique au château hanté.

Le monarque de 95 ans aurait vu son homonyme Elizabeth I.

Selon Visit Britain, l’esprit de la bonne reine Bess est « souvent vu dans la bibliothèque » et « ses pas peuvent être entendus sur le parquet nu avant que sa présence frappante n’apparaisse ».

L’histoire de l’esprit de George III aurait pour origine l’observation « réconfortante » d’un officier quelques jours après le décès du roi.

Royal Central rapporte que l’officier passait devant la fenêtre du défunt monarque aux côtés d’autres gardes lorsque le commandant a vu une figure distinctive regardant le défilé en cours depuis l’endroit habituel du roi.

Apparemment, il a donné l’ordre « les yeux droits » et chaque soldat présent a ensuite regardé l’esprit de George III lui rendre son salut.