Les historiens classent les présidents américains, y compris Donald Trump (Étonnamment, Trump n’est pas en bas)

Pendant son séjour à la Maison Blanche, l’ancien président Donald Trump a pris l’habitude de se vanter de son efficacité en tant que président, déclarant souvent qu’il avait accompli plus que tout autre président dans l’histoire du pays.

Trump est allé jusqu’à se classer parmi des gens comme Abraham Lincoln, en déclarant :

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

« J’ai fait plus pour les Noirs américains que n’importe qui d’autre, à l’exception peut-être d’Abraham Lincoln. Personne n’a même été proche.

-Donald Trump

Mais selon un sondage C-SPAN récemment publié qui fournit un classement des meilleurs et des pires présidents américains, il est en fait TRÈS proche du fond.

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

C-SPAN a interrogé 142 historiens pour leur projet et a découvert que Lincoln était en tête de liste, avec un score de 897, sur la base de certains critères. Il a été suivi par George Washington, Roosevelts, Eisenhower, Truman, Jefferson, Kennedy et Reagan. Et peut-être que le plus gros problème pour Trump sera que son prédécesseur, l’ancien président Barack Obama, a été classé comme le 10e président le plus efficace de l’histoire des États-Unis.

RÉSULTATS : Sondage 2021 des historiens de C-SPAN sur le leadership présidentiel : Top 10 des présidents

https://t.co/51PjAwPliK #cspanPOTUSsurvey pic.twitter.com/WR660IvM0j – CSPAN (@cspan) 30 juin 2021

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

C-SPAN a utilisé l’échelle suivante pour classer les présidents :

« [P]les participants ont utilisé une échelle de 1 (« pas efficace ») à 10 (« très efficace ») pour évaluer chaque président sur 10 qualités de leadership présidentiel : persuasion publique, leadership de crise, gestion économique, autorité morale, relations internationales, compétences administratives, relations avec Congrès, vision/établissement d’un ordre du jour, poursuite de la justice égale pour tous et performance dans le contexte de l’époque. En 2009, 2017 et 2021, suite à un changement d’administration, des enquêtes ultérieures ont été menées en utilisant ces mêmes 10 caractéristiques.

Trump réside à l’avant-dernière place, à égalité avec Franklin Pierce, tous deux marquant un déprimant 312. Même le président William Henry Harrison, qui n’a servi qu’un mois avant de mourir, s’est classé plus haut que Trump. Trump s’est classé dans les catégories « Autorité morale » et « Compétences administratives ». Et dans « Crisis Leadership », il n’a perdu que face à la réponse bâclée d’Herbert Hoover à la Grande Dépression.

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Comme Trump se vantait régulièrement de son efficacité, les réactions à cette liste ont été rapides :

Je sais que Trump bouillonne https://t.co/29usZRNqdS – Déesse Pfizer (@Mamma_Mcfly) 30 juin 2021

Quelque part, Trump fait ce qui suit après avoir vu le président Obama parmi les meilleurs et lui-même enfin : https://t.co/STLae2dyad pic.twitter.com/Q3C2nXSFjc – Jon Ramos (@ItsMeJonRamos) 30 juin 2021

Cela doit TUER Trump et les républicains pour voir Obama à 10 ans et Trump à 41 ans. Je mettrais Trump encore plus bas étant donné les centaines de milliers de morts pendant la covid alors qu’il s’obstinait à aggraver les choses. https://t.co/MoAfxQ911D – $KRIS (@KrisWD40) 30 juin 2021

Flickr/Gage Skidmore/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Épicé épicé épicé. Trump à 41/45 est hilarant cependant. Bien mérité. https://t.co/qZNbREHAoP – Art Vandelay, PDG (@JKF_ATL) 30 juin 2021

J’aime le fait que la seule chose que William Henry Harrison ait dû faire pour se classer plus haut que Trump était d’être sensible pendant un mois. https://t.co/hf6MYDKAYr pic.twitter.com/hgDOZf5K4l – Matthew Pennekamp (@MPPennekamp) 30 juin 2021

Ne vous inquiétez pas les MAGAT, il y a deux énormes présidents qui ont obtenu un score inférieur à Trump (Johnson et Buchanan). https://t.co/1zFkgylsvb — Strixtle (@strixtle) 30 juin 2021

Le poste que les historiens classent les présidents américains, dont Donald Trump (Étonnamment, Trump n’est pas en bas) est apparu pour la première fois sur TPL News.

Lien source