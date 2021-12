Les hits «continuent à venir»: les hôpitaux luttent alors que les lits COVID se remplissent

Les autorités médicales du Kansas et du Missouri retardent les chirurgies, refusent les transferts et essaient désespérément d’embaucher des infirmières itinérantes, car les cas doublent et triplent dans un étrange rappel de la saison des vacances de l’année dernière.

Les hôpitaux de tout le pays ont du mal à faire face à l’épuisement professionnel chez les médecins, les infirmières et les autres travailleurs, déjà secoués par un écrasement de patients de la vague continue de la variante delta du COVID-19 et se préparent maintenant aux retombées d’une autre mutation hautement transmissible.

L’Ohio est devenu le dernier État à convoquer la Garde nationale pour aider les établissements médicaux débordés. Des experts du Nebraska ont averti que ses hôpitaux pourraient bientôt devoir rationner les soins. Les autorités médicales du Kansas et du Missouri retardent les chirurgies, refusent les transferts et essaient désespérément d’embaucher des infirmières itinérantes, car les cas doublent et triplent dans un étrange rappel de la saison des vacances de l’année dernière.

« Aucun cours de médecine ne peut vous préparer à ce niveau de décès », a déclaré le Dr Jacqueline Pflaum-Carlson, spécialiste en médecine d’urgence au Henry Ford Health System à Detroit. « Les hits continuent d’affluer. » Mercredi, la moyenne nationale sur sept jours des admissions à l’hôpital pour COVID-19 était de 60 000, loin du pic de l’hiver dernier mais 50 % plus élevée qu’au début de novembre, a rapporté le gouvernement. La situation est plus aiguë dans les régions froides, où les gens se rassemblent de plus en plus à l’intérieur et les nouvelles infections s’accumulent.

L’État de New York a signalé samedi qu’un peu plus de 21 900 personnes avaient été testées positives pour COVID-19 la veille, un nouveau record depuis que les tests sont devenus largement disponibles. Les conséquences de la dernière vague ont été rapides à New York : le spectacle de Noël des Rockettes a été rayé pour la saison; certains spectacles de Broadway ont annulé des représentations en raison d’épidémies parmi les membres de la distribution ; et « Saturday Night Live » ont annoncé qu’il enregistrait sans public en direct et avec un casting et une équipe limités.

« Nous sommes dans une situation où nous sommes maintenant confrontés à une augmentation delta très importante et nous regardons par-dessus notre épaule une augmentation d’omicron imminente », a déclaré le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président Joe Biden, à propos des deux COVID-19. variantes. À AdventHealth Shawnee Mission, un hôpital près de Kansas City, Missouri, le médecin-chef, le Dr Lisa Hays, a déclaré que le service des urgences connaît des sauvegardes qui durent parfois plusieurs jours.

« Les lits ne sont pas le problème. Ce sont les infirmières qui dotent les lits. … Et tout cela est créé par l’augmentation du nombre de COVID et l’épuisement professionnel », a déclaré Hays. «Nos infirmières sont épuisées.» Les experts attribuent l’essentiel de l’augmentation des cas et des hospitalisations aux infections chez les personnes qui n’ont pas été vaccinées contre le coronavirus. Le gouvernement affirme que 61% de la population américaine est entièrement vaccinée.

Le Dr Steve Stites, médecin-chef du système de santé de l’Université du Kansas à Kansas City, Kansas, a déclaré que la « pandémie des non vaccinés » continue d’inonder l’hôpital et ses employés. « Il n’y a nulle part où aller. Notre personnel est fatigué. Nous allons manquer de voyageurs », a déclaré Stites, faisant référence aux travailleurs de la santé en visite, « et omicron est à notre porte. C’est un avertissement de tornade pour notre communauté. Le déploiement de la Garde nationale de l’Ohio est l’un des plus importants observés pendant la pandémie, avec plus de 1 000 membres envoyés dans des hôpitaux assiégés, en particulier dans les régions d’Akron, Canton et Cleveland.

Vendredi dernier, 4 723 personnes dans l’État avaient été hospitalisées pour le coronavirus, un nombre vu pour la dernière fois il y a environ un an, a déclaré le gouverneur Mike DeWine. Certains membres du personnel ne prenaient que de courtes pauses avant d’entrer pour les deuxièmes équipes, a-t-il ajouté. Les systèmes de santé ailleurs, qui se portent un peu mieux, envisagent nerveusement l’arrivée de la variante omicron et se préparent à l’impact.

Les responsables du Nebraska ont déclaré que les hôpitaux pourraient devoir suspendre certains soins pour faire de la place aux patients COVID-19. Bien que le nombre de cas soit en baisse par rapport au pic pandémique de l’État, ils pourraient rebondir rapidement et la disponibilité des lits reste limitée en raison des patients souffrant d’affections non virales. cela en ce moment », a déclaré le Dr Angela Hewlett de Nebraska Medicine à Omaha.

Au Providence Holy Cross Medical Center de Los Angeles, seuls 17 patients atteints de coronavirus y étaient traités vendredi, une petite fraction du pire tronçon de l’hôpital. L’infirmière gestionnaire Edgar Ramirez a déclaré que ses collègues sont fatigués mais mieux préparés si une vague frappe.

« Le facteur humain d’avoir cette peur sera toujours là », a déclaré Ramirez. «Je dis à notre équipage, nous devons en parler. Nous devons nous exprimer. Sinon, ça va être dur. Les sœurs jumelles Linda Calderon et Natalie Balli, 71 ans, avaient prévu de se faire vacciner mais l’ont retardé jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Maintenant, ils sont sous oxygène dans la même pièce à Providence Holy Cross, leurs lits séparés de quelques mètres seulement.

« Nous n’arrêtions pas de dire, nous le ferons demain. Mais demain n’est jamais venu », a déclaré Calderon en regardant sa sœur lutter pour respirer. « Nous regrettons vraiment de ne pas avoir reçu les clichés, car si nous le faisions, nous ne serions pas comme ça en ce moment. » Pflaum-Carlson, le médecin du Henry Ford Health de Detroit, a lancé un appel public pour que les gens se fassent vacciner à la fois pour leur bénéfice et pour ceux qui travaillent en première ligne des soins. Quatre-vingt pour cent des quelque 500 patients atteints de COVID-19 dans les cinq hôpitaux du système n’étaient pas vaccinés, « Ayez un peu de grâce et de considération sur la façon dont les choses sont dévastatrices en ce moment », a-t-elle déclaré.

