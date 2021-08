Les HODLers de Cardano ont une leçon à apprendre sur les gains à court terme Crypto new media

Le prix de Cardano a atteint de solides sommets ces derniers temps. En fait, la valeur de l’altcoin a récemment réussi à dépasser 2,5 $. Maintenant, quelques-uns de la communauté crypto ont attribué l’appréciation de la valeur d’ADA à un simple effet secondaire de la reprise du marché au sens large. D’autres, cependant, ont reconnu l’essence de l’activité de développement de Cardano.

Pour que l’activité de développement se poursuive, les développeurs associés au réseau doivent être dûment rémunérés. Cependant, Cardano a-t-il suffisamment de fonds pour la même chose?

Décoder les détails de la trésorerie de Cardano

Par rapport à d’autres réseaux blockchain, l’évolution de Cardano au cours des deux dernières années a été plus rationalisée et progressive. En fait, d’ici la fin de Voltaire, Cardano devrait être complètement autonome. En bonne et due forme, les participants au réseau seront ceux qui exerceront une influence et amélioreront la blockchain. Bref, Cardano deviendra véritablement décentralisé.

L’introduction opportune du système de trésorerie s’est avérée être une aubaine pour le réseau. La motivation ultime du Trésor Cardano est de fournir des fonds pour développer le réseau via un processus de vote. Notamment, le Trésor a commencé son financement au cours de sa deuxième ère – Shelly.

Dans l’ensemble, la trésorerie est financée en retenant une partie des jetons nouvellement créés et en prélevant un pourcentage des récompenses de mise et des frais de transaction. Jusqu’au début de la 285e époque (18 août 2021), le trésor de Cardano avait 573 642 245,57 jetons ADA dans sa réserve. L’évaluation de la même chose avait déjà dépassé 1,2 milliard de dollars, au moment de la rédaction.

De plus, les données du tableau de bord du projet Catalyst ont souligné que les jetons ADA ont toujours été chargés dans la trésorerie. Avec des incitations croissantes, l’ensemble du processus de développement est sans doute devenu encore plus lucratif pour les développeurs. Par conséquent, la communauté peut s’attendre à ce que l’espace Cardano devienne encore plus sophistiqué avec le temps. Ceci, à son tour, assurerait la sécurité des HODLers de jetons à long terme.

Au-delà des gains à court terme

Le dernier prix et la dernière pompe de trésorerie ont indéniablement réussi à susciter l’enthousiasme des partisans de l’ADA. Cependant, la véritable essence de la même chose ne réside pas vraiment dans les gains à court terme mais dans les possibilités à long terme qu’elle a ouvertes pour Cardano.

En livrant avec succès, Cardano a pu progressivement construire une communauté fidèle de HODLer. Depuis avril, par exemple, le nombre de ces adresses (qui détiennent le token pendant plus d’un an) a augmenté de 38 %. Parallèlement, le nombre de HODLers dans la catégorie 1-12 mois a également augmenté de 102,54%.

En revanche, les HODLers à court terme (qui disposent de jetons dans un délai d’un mois) ont chuté de 26,27% sur la même période.

Sur une période plus longue, la patience est souvent assimilée au profit. Au 21 août, 99,1 % de toutes les adresses étaient bénéficiaires. Notamment, le projet n’a été rentable qu’une seule fois dans le passé, en 2017.

Si les tendances susmentionnées continuent dans la même direction, tous ceux qui ont confiance dans les perspectives d’avenir de Cardano [including developers and HODLers] seront récompensés pour leur patience.