Les Hogs n ° 16 mettent fin à un long dérapage au Texas A&M n ° 7

KJ Jefferson a lancé pour 202 verges et deux touchés avant de se faire cogner pour commencer la seconde moitié et le n ° 16 de l’Arkansas a tenu le coup pour une victoire de 20-10 sur le Texas A&M, septième au classement, samedi, le premier de la série pour les Razorbacks dans leur 10 saisons en tant qu’ennemis de la Conférence du Sud-Est.

Texas A&M (3-1, 0-1 SEC) a également vu sa séquence de 11 victoires consécutives interrompue.

Jefferson est arrivé en boitant et a favorisé sa jambe gauche après avoir été plaqué hors des limites pour commencer la seconde mi-temps, et a quitté quelques jeux plus tard. Mais il est revenu tard dans le match et était sur le terrain pour s’agenouiller lors du match d’ouverture de la SEC pour couronner le premier départ 4-0 de l’Arkansas depuis 2003.

Les Aggies n’avaient pas autorisé un touché par la passe cette saison jusqu’au score de 85 verges de Jefferson à Treylon Burks, qui a poussé par un défenseur et égalé la prise près du 40. Burks a semblé trébucher, mais est resté debout et a sprinté sur la ligne de touche droite pendant 10 -0 en tête en fin de premier quart-temps.

L’Arkansas mène 42-33-1 au total dans la série qui remonte à 1903 et comprend leur temps en tant que rivaux de longue date de la Conférence du Sud-Ouest. Mais Texas A&M avait remporté les neuf rencontres depuis qu’il avait rejoint la SEC en 2012, soit 20 ans après les débuts des Razorbacks dans la ligue.

Jefferson a lancé un autre touché au début du deuxième quart lorsque AJ Green a attrapé une passe dans le plat gauche, a perdu un défenseur, a fait un pas bégayant autour d’un autre, puis a reçu un coup de pouce lorsque le secondeur Aaron Hansford l’a essentiellement poussé devant un autre défenseur à l’intérieur du 25 en route pour un touché de 48 verges.

Jefferson a terminé 7 sur 15 pour 212 verges avec beaucoup de gros jeux. Trelon Smith a ajouté 82 verges au sol alors que les Razorbacks accumulaient 443 verges au total

Les Aggies ont réduit l’écart à 17-10 au milieu du troisième quart quand Isaiah Spiller a pris un relais au milieu, a trouvé un écart ouvert et a dépassé quatre arrières défensifs dans la zone des buts pour une avance de 17-10. C’était la plupart des 95 mètres de Spillar.

L’EMPORTER

Texas A&M : La défense des Aggies a accordé des gains de 16, 15, 12 et 23 verges sur les quatre premiers snaps du match de l’Arkansas. L’un d’entre eux aurait été 10 mètres de plus sans une pénalité de maintien au sol. Texas A&M avait accordé un total de 232 verges par la passe lors de ses trois premiers matchs, la seule équipe du pays en accordant moins de 100 par match. L’Arkansas a réussi 229 de ses 246 verges à la mi-temps.

Arkansas: L’interception en plongée par Montaric Brown d’une passe déviée au début du quatrième quart a été le seul chiffre d’affaires du match et a permis aux Razorbacks d’effectuer un entraînement de neuf jeux qui s’est terminé par le placement de 24 verges de Cam Little. Little avait un joueur de 46 verges plus tôt dans le match, les premiers points marqués contre les Aggies en huit quarts.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

L’Arkansas gagnera presque certainement quelques places et aura son meilleur classement depuis qu’il a atteint le n ° 8 lors de la saison 2012. Les Razorbacks se sont classés n ° 16, égalant leur meilleur depuis lors. Les Aggies seront toujours classés, il s’agit simplement de savoir jusqu’où ils tombent après 15 sondages AP consécutifs depuis octobre dernier classés dans le top 10.

SUIVANT

Texas A&M joue quatre de ses cinq prochains matchs à domicile, l’État du Mississippi se rendant au Kyle Field samedi prochain.

L’Arkansas se rend au n ° 2 de la Géorgie pour le deuxième de ses quatre matchs consécutifs contre des adversaires classés SEC.