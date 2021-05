Les homicides de Portland grimpent de 800%, la criminalité continue de monter en flèche en 2021 Les experts craignent ⋆ 10z viral

Les experts en matière de criminalité prévoient que l’été prochain aura plus de violence que l’été dernier. Les tendances de la criminalité montrent que la violence à travers l’Amérique, en particulier dans les grandes villes dangereuses comme New York et Portland, a tellement augmenté au cours des derniers mois qu’elle pourrait atteindre un nombre record. Professeur adjoint au John Jay College of Criminal Justice et ancien sergent du NYPD, Joseph Giacalone, a déclaré: «New York est déjà en avance sur le rythme de l’année dernière, mais l’année dernière, les homicides et les fusillades ont vraiment commencé à augmenter à la fin mai et en juin. Ce sera donc la véritable histoire de la bande, pour ainsi dire, pour voir ce qui se passe là-bas.

Fox News s’est entretenu avec des experts qui pensent que cet été mènera à une année record d’homicides. Cette histoire et bien plus encore aujourd’hui à midi. Rejoignez @HARRISFAULKNER @EmilyCompagno @kayleighmcenany avec @TomiLahren et @JoeConchaTV sur #Outnumbered https://t.co/mR5ndVYo9j – En infériorité numérique (@OutnumberedFNC) 24 mai 2021

Cette augmentation de la criminalité n’affecte pas seulement la ville de New York, mais aussi, “Chicago, St. Louis, Baltimore, vous nommez les grandes villes et elles ont d’énormes problèmes”, a déclaré Giacalone. Les statistiques du service de police de Chicago montrent que les meurtres ont augmenté de 56% entre le 26 avril et le 2 mai par rapport aux statistiques de 2020. En outre, les incidents de tir ont augmenté de près de 40% au cours de la dernière année. Entre jeudi soir et vendredi matin, la semaine dernière, trois personnes ont été tuées et quatorze autres ont été blessées par des armes à feu à Chicago.

À Los Angeles, en Californie, les meurtres entre janvier et mai ont augmenté de plus de 30% par rapport à l’année dernière. En outre, les incidents tirés par balles ont augmenté de 58% et les crimes impliquant des victimes de coups de feu sont en hausse de plus de 67%.

Giacalone se prépare au pire cet été, en déclarant: “[this summer] va être pire que l’an dernier, c’est sûr. les chiffres sont déjà à travers le toit. [In NYC], nous avons des chiffres à venir sur le temps chaud où la ville est en hausse de 200% en fusillades et victimes de coups de feu chaque semaine. John Roman, chercheur principal au National Opinion Research Center de l’Université de Chicago, estime que la criminalité va monter en flèche dans toute l’Amérique en raison de l’anarchie associée aux manifestations contre la police en l’honneur de la mort de George Floyd: «Le sentiment général des médias est ce dernier. l’été était inhabituellement dangereux à cause des manifestations – soit parce que les manifestations elles-mêmes ont provoqué une vague d’anarchie, soit parce que l’anarchie de la police a délégitimé l’autorité.

La réponse inappropriée à la hausse des statistiques de la criminalité est profondément illustrée à Portland, dans l’Oregon. L’attitude anti-police massive promue par les grands groupes de médias a poussé des centaines d’agents de Portland à quitter leur emploi. En outre, le conseil municipal de Portland a décidé de réduire de 27 millions de dollars le budget du bureau de police et envisage toujours d’autres réductions! Entre juillet 2020 et avril 2021, le bureau de police a fait quitter son poste à 115 agents. À leur tour, les homicides ont grimpé en flèche de 800% au cours de la dernière année. Il semble que la réponse aux troubles civils à l’encontre de la police soit d’employer davantage de policiers et de vraiment poursuivre le rétablissement de la loi et de l’ordre. S’incliner devant la foule et réduire les budgets de la police n’est pas bon pour le peuple, mais c’est assez terrible pour toute la société.

