La boxe a perdu l’un des plus grands de tous les temps.

Éviscéré d’apprendre le décès du merveilleux Marvin Hagler.

L’un des combattants les plus durs et les meilleurs de l’une des plus grandes époques de l’histoire de la boxe.

Hagler avec Leonard, Hearns & Duran – les Real Four Kings.#REPOSE EN PAIX ❤️ #GUERRE 👑 #boxe pic.twitter.com/IEEGBgS9W6

– Dave Coldwell (@davidcoldwell) 13 mars 2021