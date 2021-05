Les hommages affluent pour Jason Dupasquier, star de Moto3, décédé à l’âge de 19 ans après un accident d’horreur au Grand Prix d’Italie

Les hommages affluent pour la star de MOTO3 Jason Dupasquier, décédé à l’hôpital à l’âge de 19 ans à peine après un accident d’horreur samedi. Il avait 19 ans.

Le pilote suisse a été heurté par une autre moto vers la fin des qualifications du Grand Prix d’Italie MotoGP.

.

Le sport automobile pleure la perte de Dupasquier, 19 ans

Dupasquier a été transporté par avion à l’hôpital avant l’annonce de sa mort dimanche matin.

MotoGP a confirmé sur Twitter: «Nous sommes profondément attristés d’annoncer la perte de Jason Dupasquier.

«Au nom de toute la famille MotoGP, nous envoyons notre amour à son équipe, sa famille et ses proches.

«Vous nous manquerez cruellement, Jason. Rouler en paix.”

.

Il y avait des efforts frénétiques pour sauver Dupasquier, qui a été transporté par avion à l’hôpital. Sa mort a été annoncée dimanche matin

Pendant ce temps, l’équipe de Dupasquier, Prustel GP, a déclaré dans un communiqué: «C’est avec le plus grand cœur que nous annonçons le décès de Jason Dupasquier.

«Nous sommes dévastés, et pour le moment, toutes nos pensées vont à la famille de Jason. Vous nous manquerez cruellement et vous ne serez jamais oublié, Jason.

La légende du MotoGP Jorge Lorenzo a déclaré: «Mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et à l’équipe de Jason Dupasquier. Roulez en paix Jason.

La star de la Formule 1 Sergio Perez a écrit: «Très triste nouvelle! Toutes mes prières avec Jason et sa famille. Rip champion… »

SÉRIEUX

De Bruyne subit la même blessure que Saunders contre Canelo lors du choc de Rudiger

TESTÉ

Haney est gravement blessé pour la première fois de sa carrière alors qu’il sort de la tempête pour battre Linares

Confiant

Bjornsson dit à Hall de réserver une IRM pour les plans KO après l’exposition Vallily

Classe

Joshua répond à John Fury déchirant le promoteur de son fils dans une interview explosive

La prochaine génération

Les légendes de la WWE et leurs filles prêtes à prendre le relais

VIVRE

Hafthor Bjornsson a échoué dans le combat final d’exhibition avant le combat d’Eddie Hall

SUFFISANT

Le coéquipier de Conor McGregor admet qu’il a été mis KO parce qu’il a pris Dustin Poirier “ à la légère ”

champion

Adesanya conservera la ceinture des poids moyens de l’UFC “ pendant longtemps ”, déclare Bisping

Carlos Sainz a tweeté: «Tellement triste de lire ceci. Champion de Rest In Peace. »

Le pilote de Superbike Valentin Grimoux a déclaré: “RIP Jason.”

Le fabricant Ducati a écrit: «Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Jason. La communauté entière partage cette perte ensemble. Aucun mot ne peut exprimer, mais nous adressons nos vœux les plus chaleureux à la famille motocycliste en ce moment tragique difficile.

Dupasquier a fait ses débuts en Moto3 en 2020 et a participé aux 15 manches avec Prustel.

Il a obtenu son premier top 15, avec 30 points lors des cinq premiers tours en 2021.

Il a été décidé que le GP d’Italie se poursuivrait dimanche, les organisateurs déclarant qu’ils couraient avec le défunt pilote «à l’avant-garde de nos esprits».

Cependant, le pilote suisse de Moto2 Tom Luthi a choisi de mettre fin à son engagement pour le week-end et s’est rendu à l’hôpital pour être aux côtés du compatriote Dupasquier et de sa famille.