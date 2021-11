Les hommages affluent pour le créateur de mode Virgil Abloh, décédé à 41 ans après une bataille privée contre le cancer

29 novembre 2021 / Publié par : Allison

Au cours du week-end, Internet a été frappé par la très triste nouvelle que le créateur de mode extrêmement populaire et le créateur artistique masculin de Louis Vuitton, Virgile Abloh, était décédé à l’âge bien trop jeune de 41 ans. La cause du décès était le cancer, un diagnostic qui n’a été rendu public qu’au moment de sa mort, et cela a naturellement choqué beaucoup de gens. À la surprise de personne, j’en suis sûr, de nombreux types célèbres ont sauté sur les réseaux sociaux pour pleurer publiquement une carrière écourtée pour l’homme dont ils n’avaient probablement aucune idée qu’il était même malade en premier lieu.

Le décès de Virgil Abloh a été confirmé par une publication sur son compte Instagram personnel le 28 novembre, ainsi que sur le compte Instagram de Louis Vuitton, et le compte Off-White, la maison de couture Virgil fondée en 2012. Le communiqué explique qu’il a été diagnostiqué en 2019 avec un angiosarcome cardiaque, qui était très agressif et très rare.

Comme mentionné dans le communiqué, il laisse dans le deuil son épouse depuis 11 ans, Shannon Abloh, et leurs deux enfants.

Virgil a réussi à accomplir plus au cours de sa courte carrière que la plupart des gens ne pourraient le faire en deux vies, littéralement. Car Virgil avait déjà une carrière tracée avant de se lancer dans la mode. Il a obtenu un diplôme universitaire en génie civil, puis une maîtrise en architecture. Mais il s’est toujours intéressé à la mode. À l’université, il a conçu des t-shirts et a écrit un blog de mode. Il est né et a grandi près de Chicago, Illinois, où il a rencontré Kanye West quand Virgil travaillait dans une imprimerie. Virgil et Kanye seraient plus tard stagiaires chez Fendi ensemble, et en 2010, Kanye demanderait à Virgil de devenir le directeur créatif de Donda, la marque de contenu créatif de Kanye (qu’il est resté jusqu’à sa mort hier). En 2011, Kanye a demandé à Virgil d’agir en tant que directeur artistique de Kanye et Jay Z album Regardez le trône. Il a finalement supervisé la direction artistique de nombreux albums.

Il a ouvert Off-White en 2012, qui était moderne et jeune et comportait de nombreux guillemets avant-gardistes et des lettres majuscules. Rappelles toi Hailey Bieber robe de mariée avec le géant « TILL DEATH DO US PART » à l’arrière du train ? C’était une robe faite sur mesure par Virgil. En 2018, il a été nommé par TIME Magazine comme l’une des 100 personnes les plus influentes au monde. C’est la même année qu’il est nommé premier directeur artistique noir de la ligne de vêtements pour hommes de Louis Vuitton et est l’un des rares créateurs noirs à diriger une grande maison de couture.

Bien sûr, Kanye West avait quelque chose à dire sur le décès de Virgil Abloh, l’un de ses plus vieux amis. Le magazine People dit que Kanye a dédié son service du dimanche à la mémoire de Virgile et a écrit ce qui suit sur le site Web du service du dimanche :

« En mémoire de Virgil Abloh, le directeur créatif de Donda », a écrit West, 44 ans, dans un message resté sur le site après l’événement.

La chorale du service du dimanche de Kanye a également chanté une version de celle d’Adèle « Easy on Me » avec quelques paroles modifiées comme un possible hommage à Virgil.

De toute évidence, Virgil a eu une influence majeure dans le monde de la mode, et beaucoup ont exprimé leurs réflexions sur son décès après l’annonce de la nouvelle :

Mon coeur est brisé Virgile tu étais un génie créatif gentil, généreux et réfléchi votre travail en tant qu’humain et votre travail en tant qu’être spirituel vivront pour toujours Envoyer de l’amour et de la lumière à votre femme, vos enfants, votre famille et vos proches Tu es avec le Maître maintenant, brille ,

P – Pharrell Williams (@Pharrell) 28 novembre 2021

Mince. Vidé. @virgilabloh est parti. Il m’a envoyé un texto il y a quelques jours… encore – il y a tout juste une semaine – me poussant à me concentrer sur la passion. Le monde a perdu un talent incroyable aujourd’hui. Je n’avais aucune idée de ce qu’il combattait. S’il vous plaît, ne perdez pas votre temps. J’essaie de faire mieux moi-même. pic.twitter.com/RRQmCtUGPf – Alexis Ohanian 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) 28 novembre 2021

RIP Virgil Abloh Voici quelques-unes des pochettes d’albums emblématiques sur lesquelles il a travaillé au cours des dernières années pic.twitter.com/crXqCzYjqL – Magazine XXL (@XXL) 28 novembre 2021

Repose en paix Virgile Abloh.

