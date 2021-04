Les hommages floraux du prince Philip retirés par les fonctionnaires alors que les personnes en deuil affluent pour honorer Duke | Royal | Nouvelles

Cette décision a probablement été mise en œuvre afin de décourager les membres du public de continuer à se rassembler en dehors des propriétés royales.

La sécurité du palais a même mis en place des pancartes exhortant les gens à ne pas se rassembler.

Pendant ce temps, des membres de la famille royale se sont efforcés d’honorer le duc des médias sociaux.

Samedi, le compte Twitter officiel de la famille royale a partagé une photo du duc et de la reine prise par la photographe Annie Liebovitz en 2016.

Le portrait était accompagné d’une citation du discours de la reine à l’occasion de l’anniversaire de mariage d’or de Philip en 1997.

Le message émouvant disait: “Il a tout simplement été ma force et je suis resté pendant toutes ces années, et moi, ainsi que toute sa famille, et ce pays et de nombreux autres pays, lui devons une dette plus grande qu’il ne le prétendrait jamais, ou nous le serons jamais savoir.