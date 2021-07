Les hommes blancs sont les seules cibles de comédie restantes ⋆ 10z viral

Chelsea Handler est peut-être la personne idéale pour hisser le drapeau de la comédie réveillée. Ce n’est pas un compliment.

L’ancienne animatrice de Chelsea sur E! s’est une fois vantée de sa consommation d’alcool et de ses conquêtes sexuelles entre des blagues grossières destinées à n’importe qui dans sa ligne de mire de la culture pop.

Ce moxie l’a catapultée dans la liste des best-sellers ainsi qu’un concert de choix hébergeant sa propre série Netflix.

Ensuite, le président Donald Trump a stupéfait le monde en renversant les rêves d’Hillary Clinton à la Maison Blanche. Handler, comme beaucoup de ses pairs libéraux à Hollywood, a embrassé son militant intérieur. Et, par extension, elle s’est réveillée, a rejoint le mouvement de la Marche des femmes et a passé quatre ans à craindre que le président Trump n’écrase l’Amérique, sinon le monde.

Son spécial 2020 HBO Max, Chelsea Handler: Evolution, a capturé le Handler nouvellement réveillé dans toute sa splendeur.

Trump est peut-être à nouveau un simple citoyen, mais Handler s’accroche à son nouveau personnage éveillé. Elle l’a prouvé à maintes reprises en parlant à la podcasteuse du New York Times Kara Swisher cette semaine sur “Sway”. Leur conversation a montré à quel point la comédienne parle avec fluidité de la justice sociale.

C’est comme une deuxième langue pour elle.

Ce qui est également clair, c’est combien de contradictions existent dans son monde éveillé, dont aucune ne l’a frappée pendant la conversation animée. Swisher, à son honneur, a posé à Handler une question difficile mais juste sur son propre passé non réveillé, si la comédie énervée peut survivre au nouveau réveillé par les lois et plus encore.

À maintes reprises, les réponses de Handler contredisaient les déclarations précédentes ou semblaient extrêmement malhonnêtes. Elle a commencé par embrasser les nouveaux ordres de marche réveillés de la comédie dans leur totalité.

« J’aime certains paramètres. J’aime que certaines personnes établissent des lois pour moi afin que vous puissiez y trouver le chaos et faire preuve de créativité sur ce que vous exploitez et ce dont vous vous moquez », a déclaré Handler.

En fait, elle pense que les comédiens ont beaucoup de matériel maintenant… avec un hic.

«Nous avons un mouvement pour la justice sociale et la justice raciale, donc il y a des tonnes de choses avec lesquelles jouer et des tonnes de choses à dire et nous disons tous au revoir à tant de choses que nous avions l’habitude de faire, devoir dire au revoir aux mots que vous pensiez être OK, devoir dire adieu aux phrases et aux façons de décrire les choses que vous pensiez être OK.

Au fait, qui a voté là-dessus ? La foule de Twitter ? Qui a oint Handler le tsar culturel qui peut dicter quelles phrases courantes sont soudainement interdites ? Un comédien ne devrait-il pas reconnaître et se moquer de la stupidité totale de ne plus pouvoir utiliser des phrases comme « avertissement de déclenchement » sans avertissement de déclenchement ?

Elle n’en a pas fini avec ses adieux, cependant.

“[We’re] devoir dire au revoir aux hommes pendant un certain temps parce qu’ils sont en probation. Jusqu’à ce qu’ils nous aient prouvé qu’il y a plus de bons que de mauvais, il y a un grand groupe dont nous pouvons encore nous moquer, et ce sont les blancs qui ne semblent pas comprendre le mouvement qui se passe. “

Elle devient ensuite personnelle.

“Je suis célibataire, donc j’ai affaire à beaucoup d’hommes hétéros qui ne semblent pas comprendre que soit monter dans le bus, soit vous allez le manquer”, a-t-elle déclaré.

Un homme hétéro qui l’a raté ? Le gouverneur de New York Andrew Cuomo.

Handler a expliqué comment elle s’est presque jetée sur le démocrate en disgrâce à la suite de ses points de presse COVID-19 l’année dernière (il a répondu mais ils n’ont pas pu fixer une date réelle, apparemment). Elle semblait plus en colère à ce sujet pendant l’interview que son tas de scandales qui ne l’ont pas encore démis de ses fonctions.

On pourrait penser qu’un guerrier réveillé pourrait brûler des calories en faisant exploser un politicien accusé d’avoir harcelé sexuellement 10 femmes ou au moins organiser une marche pour l’évincer. Elle semblait plus intéressée à utiliser les bons termes non binaires sur scène qu’à protéger les femmes sur le lieu de travail. Mauvaise partie, apparemment, puisqu’elle a pesté contre Brett Kavanaugh lors de son kerfuffle de confirmation avec beaucoup moins de preuves contre lui.

Se réveiller signifie ignorer les preuves contre les figures progressistes. Elle n’est pas seule ici.

Dans le monde de Handler, nous ne sommes plus autorisés à parler comme nous le faisions autrefois et à critiquer quiconque en dehors du royaume des hommes blancs. Pourtant, elle a insisté sur le fait que la comédie n’est pas affectée par les statuts de réveil et qu’il faut juste un peu plus de créativité pour partager les mêmes messages qu’avant.

Bien sûr, elle a une fois insulté les gens à gauche et à droite, ce que Swisher a gentiment noté. Cela n’a pas d’importance parce que Handler a «évolué» et s’est excusée pour ses péchés de comédie.

Bref, elle s’est absous.

«Je veux être plus gentil et plus doux. Je veux que mes blagues ne reflètent pas le moment de ma vie où je n’étais pas conscient de l’impact qu’elles ont sur les gens. Vos mots sont puissants », a-t-elle déclaré, imposant une fois de plus des limitations massives à ce qu’un comédien peut et ne peut pas dire.

Elle a oublié combien de comédiens sont annulés ou craignent simplement d’être annulés pour avoir dit la mauvaise chose. Elle a également ignoré la façon dont la foule réveillée demande régulièrement des excuses mais annule quand même les gens.

Ce qui nous amène à Roseanne Barr. Le créateur de Roseanne a ouvert la voie aux comédiennes à Hollywood, ce qui n’est pas un mince exploit. Elle a également travaillé pour embaucher des écrivains noirs, selon son collègue, Norm Macdonald.

Pourtant, lorsque Barr a partagé un tweet raciste et laid visant l’ancienne conseillère d’Obama Valerie Jarrett, toute sa carrière a disparu. Son émission et les millions qu’elle en a gagnés étaient parti en un clin d’œil – même si elle s’est excusée abondamment et a affirmé qu’elle ne savait pas que Jarett était noir.

Handler a essentiellement dit “bon débarras” de Barr à Swisher. Aucune sympathie. Aucune volonté de pardonner. Pourtant, elle se contente d’accepter les excuses de Kevin Hart pour avoir raconté des blagues de panique gay il y a une décennie parce qu’il s’est excusé et semblait le penser.

Certains hommes annulés, a-t-elle insisté, ne sont pas sincères. Et Handler est le juge, le jury et le bourreau culturel. Handler a pardonné à Chrissy Tiegen, par exemple, pour son harcèlement chronique sur les réseaux sociaux.

La partie la plus éclairante de la conversation pourrait être qu’elle admet que son dérangement Trump était un coup psychologique.

«Avec Trump, j’avais de quoi être en colère, j’avais quelque chose sur quoi accrocher ma colère… toute ma garce et ma colère pouvaient être dirigées contre quelque chose, Lui ! C’est ce que je déteste dans ce monde. Ce n’est pas vraiment contre qui j’étais en colère », a déclaré Handler, notant la mort de son frère alors qu’elle n’avait que 9 ans et la réaction de son père à son décès. “J’avais beaucoup de choses en dessous.”

