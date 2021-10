Les hommes d’Ange Postecoglou affrontent une cravate clé de la Ligue Europa – actualités de l’équipe, chaîne de télévision et couverture de talkSPORT

Le Celtic fait face à un affrontement incontournable en Ligue Europa cet après-midi alors qu’il accueille Ferencvarosi.

Les Bhoys d’Ange Postecoglou sont en bas du groupe G après avoir perdu contre le Bayer Leverkusen et le Real Betis jusqu’à présent cette saison.

Le Celtic d’Ange Postecoglou affronte Ferencvarosi cet après-midi

Ils ont besoin d’une victoire à domicile aujourd’hui, mais leur affrontement avec Ferencvarosi a eu de nombreuses complications supplémentaires.

La date et l’heure du match ont dû être modifiées en raison du sommet sur le climat COP26 qui a eu lieu à Glasgow en novembre, ce qui signifie que ni le Celtic ni les Rangers n’ont été autorisés à jouer à domicile lors de la quatrième journée.

Ensuite, le match du Celtic a dû être déplacé à mardi car ils ne peuvent pas jouer le même soir qu’un match à domicile des Rangers alors que l’heure du coup d’envoi est bien plus tôt que la normale en raison de l’action de ce soir en Ligue des champions.

Cela signifie que les Hoops peuvent avoir besoin d’aider à générer leur propre atmosphère alors que les fans ont du mal à donner le coup d’envoi en début de semaine.

Celtic v Ferencvarosi : Date et heure du coup d’envoi

Cette rencontre du Groupe G de la Ligue Europa doit avoir lieu le mardi 19 octobre.

Il se déroule au Celtic Park et le coup d’envoi est donné à 15h30.

Celtic v Ferencvarosi : chaîne de télévision et diffusion en direct

Le choc de la Ligue Europa sera diffusé en direct sur BT Sport 1 avec une couverture à partir de 15 heures.

Les abonnés de BT Sport peuvent diffuser ce match en direct via l’application sur leurs ordinateurs, appareils mobiles et tablettes.

Les mises à jour de Glasgow seront également disponibles sur talkSPORT tout au long de l’après-midi.

Le Celtic a connu un mauvais début de campagne Celtic v Ferencvarosi: Nouvelles de l’équipe

Le Celtic continue de porter une liste de blessures lourde et sera sans un certain nombre de joueurs.

Josip Juranovic, Greg Taylor, James Forrest, Karamoko Dembele et Christopher Jullien sont tous là pour les hôtes.

Les visiteurs pourraient accueillir à nouveau Tokmac Nguen à leurs côtés après sa chute sur le banc contre le Betis.

L’ancien gardien de Liverpool Adam Bogdan débutera probablement dans les buts tandis que Muhamed Besic et Marko Marin, anciennement respectivement d’Everton et de Chelsea, pourraient également figurer.

Le Celtic a perdu deux contre deux en Ligue Europa jusqu’à présent cette saison Celtic contre Ferencvarosi : Qu’est-ce qui a été dit ?

Le manager du Celtic Ange Postecoglou : « Je connais bien Ferencvaros et le genre d’équipe qu’ils sont.

« De toute évidence, nous les avons suivis de près ces dernières semaines en Ligue Europa et dans leur propre compétition. Dans l’histoire récente également, l’année dernière, les deux équipes se sont rencontrées en qualification pour la Ligue des champions.

« Nous savons que ce sera un bon défi pour nous. C’est une bonne équipe, ils ont eu un résultat décevant en championnat ce week-end, mais le manager a reposé quelques joueurs, donc on s’attend à un bon challenge.

« Nous sommes définitivement mieux préparés. Nous sommes juste plus installés, les joueurs sont plus installés, tout le monde est un peu plus installé.

«Nous avons juste une équipe plus stable et je pense que la seule chose à propos des matchs européens, les deux matchs que nous avons eus jusqu’à présent, nous avons montré que dans les moments où nous amenons le match contre l’opposition, nous pouvons avoir un impact.

« Nous avons certainement aussi payé pour nos erreurs et c’est le niveau de la compétition européenne. Notre football en général dans les deux matchs a été bon, même si dans le match de Leverkusen nous avons perdu de manière assez convaincante, mais tous ceux qui ont regardé ce match sauront que nous avons eu notre juste part d’occasions d’avoir un impact.

« Mais en même temps, le revers de la médaille était que, à la fois contre le Betis et Leverkusen, nous avons été punis pour nos erreurs et cela fait partie de notre processus d’apprentissage en jouant à ce niveau. »