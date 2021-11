Les hommes d’Ange Postecoglou doivent remporter le match nul en Ligue Europa

Le Celtic garantira le football européen après Noël s’il scelle des victoires consécutives contre Ferencvarosi cette semaine.

Les Hoops sont toujours à portée de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, troisième du groupe G après trois matches.

Le Celtic espère une grande performance lorsqu’il affrontera Ferencvarosi

Une victoire sur Ferencvarosi garantirait pratiquement que le Celtic gagnera au moins une place dans la Ligue Europa Conference pour la prochaine étape de la compétition.

Et trois points les placeraient également potentiellement juste derrière le Real Betis ou le Bayer Leverkusen en deuxième position s’il y avait un vainqueur dans ce match.

Ferencvarosi v Celtic : Date et heure

Le choc de la Ligue Europa doit avoir lieu le jeudi 4 novembre.

Il sera joué à la Groupama Arena de Budapest, en Hongrie, avec un coup d’envoi au Royaume-Uni à 20h.

Le Celtic se rendra ensuite en Allemagne pour affronter Leverkusen avant de terminer son voyage de la phase de groupes à domicile contre le Real Betis.

Ferencvarosi v Celtic : commentaires en direct

La rencontre du groupe G devrait être diffusée en direct sur talkSPORT 2.

Les commentaires commenceront à 19h45 avec une couverture de Kev Hatchard et de l’ancien attaquant écossais Chris Iwelumo.

Les Bhoys d’Ange Postecoglou ont battu Ferencvarosi 2-0 lors de leur dernière rencontre au Celtic Park il y a deux semaines.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Le Celtic a connu un début de campagne mitigé Ferencvarosi v Celtic: Nouvelles de l’équipe

David Siger est le seul souci de blessure pour les hôtes qui ont par ailleurs un bon état de santé alors qu’ils recherchent leurs premiers points de la phase de groupes.

Le défenseur du Celtic Carl Starfelt ratera le match décisif de jeudi en raison d’une blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie lors du match nul avec Livingston samedi.

Tomas Rogic est également absent tandis que l’équipe à l’extérieur manque également Greg Taylor, Karamoko Dembele et Christopher Julien.

« Lors du dernier match, nous avons perdu Carl Starfelt, donc le type de récupération est similaire à celui de Tommy (Rogic) je suppose », a déclaré Postecoglou.

« Nous espérons qu’il sera de retour après la trêve internationale, mais il manquera définitivement ces deux matchs.

«Tout le monde a bien réussi le match, Jamesy (Forrest) a obtenu son premier pendant un certain temps et a bien réussi le match.

« Tout le monde s’est bien entraîné. »

Le Celtic de Postecoglou affronte un autre match obligé contre Ferencvarosi Ferencvarosi v Celtic : Qu’est-ce qui a été dit ?

Postecoglou: « C’est toujours un coup dur quand on perd des joueurs sur blessure.

« Depuis le début de l’année, nous avons été touchés par certaines blessures, mais pour être juste envers Carl, il a joué tous les matchs depuis qu’il est ici et ce n’est pas surprenant qu’il ait vécu quelque chose comme ça.

« Nous aurions aimé le faire pivoter plus tôt, mais nous essayions de renforcer la cohésion et la cohérence avec nos quatre arrières.

« Nous ne voulions pas trop couper et changer.

«Cela aurait été formidable de lui faire traverser ce genre de sort et ensuite, avec la pause internationale, lui donner la chance de récupérer.

« Mais c’est décevant de le perdre. Nous avons des options. Welshy (Stephen Welsh) est impatient d’y aller. Il a eu la malchance de ne pas avoir l’opportunité de rejouer car chaque fois qu’il a joué, il a été très bon pour nous.

« Nir (Bitton) peut aussi y retourner, donc beaucoup d’options. »