Les hommes de Gareth Southgate commencent la route vers la gloire de la Coupe du monde avec les qualifications de Wembley ce soir

L’Angleterre lance sa quête de la gloire de la Coupe du monde ce soir alors qu’elle affronte Saint-Marin lors de son premier match de qualification.

Les Trois Lions de Gareth Southgate espéreront un championnat d’Europe réussi cet été, mais avant cela, ils se concentreront sur leurs trois éliminatoires de la Coupe du monde cette pause internationale.

. – .

L’Angleterre de Gareth Southgate affrontera Saint-Marin lors des qualifications pour la Coupe du monde ce jeudi

L’Angleterre affrontera Saint-Marin, l’Albanie et la Pologne dans le groupe I et Southgate aura hâte d’en apprendre beaucoup sur ses joueurs avant quelques années bien remplies.

L’Angleterre accueillera les ménés de Saint-Marin jeudi et voudra faire une démonstration de confiance à Wembley.

Le match donnera à Southgate l’occasion d’essayer des choses avant les plus gros tests à venir et aura le choix entre une équipe passionnante.

Angleterre v Saint-Marin: comment écouter

Cette qualification du Groupe I débutera à 19h45 le jeudi 25 mars.

La couverture complète de Wembley sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19 heures.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires viendront de Jim Proudfoot et Stuart Pearce.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

Adrian Durham est choqué de voir Trent Alexander-Arnold exclu de l’équipe d’Angleterre contre Saint-Marin: nouvelles de l’équipe

Équipe d’Angleterre

Gardiens de but: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Nick Pope (Burnley). Défenseurs: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Eric Dier (Tottenham), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones ( Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City). Milieux de terrain: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jesse Lingard (West Ham, prêté par Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward -Parcourir (Southampton). Attaquants: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa). La bataille des Euros est lancée! À quoi pourrait ressembler l’équipe d’Angleterre alors que la star de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, fait face au chagrin tandis que Luke Shaw de Man United a trouvé sa meilleure forme au bon moment

. ou concédants de licence

Phil Foden fait partie d’une équipe anglaise passionnante Angleterre v Saint-Marin: qu’est-ce qui a été dit?

Gareth Southgate a fait l’éloge du trio anglais revitalisé Jesse Lingard, Luke Shaw et John Stones alors qu’ils rejoignaient l’équipe des Trois Lions

Il a déclaré: «Il n’y a jamais eu de doute dans notre esprit sur la qualité des trois joueurs. Tous ont vraiment vécu des moments difficiles, principalement en raison de blessures.

«Jesse, des trois, il faut dire qu’il est un peu plus chanceux. Je pense que Luke et John se sont produits pendant un certain temps.

«Nous avons des blessures dans les zones offensives qui ont ouvert une opportunité à Jesse, mais je dois dire que ses performances pour West Ham ont été excellentes. Il a quatre buts en six matchs.

«Nous savons qu’il peut performer au niveau, nous savons qu’il a été un très bon membre de notre équipe, à la fois en termes de jeu de liaison générale, mais il a également marqué des buts pour l’Angleterre.

«Il n’y a aucun doute sur sa qualité. Comme je l’ai dit, idéalement, vous diriez que vous savez « vous devez le faire un peu plus longtemps », mais ce n’est pas l’option cette fois-ci.

«Nous avons perdu les goûts de Jack Grealish, Jadon Sancho et puis un ou deux autres qui ont bien performé – Harvey Barnes, James Maddison – il y a donc un espace là-bas.

«Nous faisons confiance à Jesse et nous pensons qu’il peut jouer un grand rôle dans ces trois matchs.

«En fin de compte, il faut donner beaucoup de crédit aux joueurs lorsqu’ils rebondissent après avoir été déçus, lorsqu’ils reviennent de blessures difficiles.

«Quand ils retrouvent la forme, cela a été très souvent beaucoup d’introspection, beaucoup de travail acharné sur le terrain d’entraînement et d’ajustement dans leur préparation et leur vie.

« Et je pense que Luke et John, en particulier, dans cette équipe méritent un énorme crédit pour cela. »