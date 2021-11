Les hommes de la nation se retirent dans le porno et les jeux, déclare le sénateur

Image : Sony

Le sénateur Josh Hawley, républicain du Missouri, a pris la parole lors de la National Conservatisme Conference hier pour dénoncer la guerre contre les hommes. Dans un discours long et sinueux, il a sonné l’alarme sur la baisse des taux de nuptialité et de la fréquentation universitaire, et a fait valoir que de plus en plus d’hommes abandonnent le marché du travail et se replient sur le porno et les jeux vidéo.

« La responsabilité est l’un des plus grands dons de Dieu à l’humanité, et les hommes doivent être tenus responsables de leurs actes », a déclaré Hawley. « Pourtant, pouvons-nous être surpris qu’après des années à se faire dire qu’ils sont le problème, que leur virilité est le problème, de plus en plus d’hommes se retirent dans l’enclave de l’oisiveté, de la pornographie et des jeux vidéo ? »

Il a ensuite cité, comme exemple de cette cohorte croissante de pécheurs émasculés, Jay Wells, un homme de l’Ohio qui a récemment abandonné une université à 34 000 $ par an et a déclaré au Wall Street Journal en septembre : « Je suis en quelque sorte j’attends qu’une lumière s’allume pour savoir quoi faire ensuite.

« J’ai trouvé le commentaire d’un jeune homme au Wall Street Journal particulièrement évocateur et particulièrement déchirant », a déclaré Hawley. Wells vit actuellement avec sa mère et livre des palettes de Coca à Tolède pour 20 $ de l’heure. L’horreur.

Hawley a terminé son discours par un appel à combattre la guerre contre les hommes en augmentant le nombre d’emplois manufacturiers aux États-Unis et en créant de nouveaux crédits d’impôt pour se marier. En cas de succès, un nombre record d’hommes pourraient déposer leurs bites et leurs fusils d’assaut virtuels pour rejoindre le patriarcat.

Non seulement c’est loin d’être la première fois que des politiciens tentent de fomenter une panique morale autour de Pornhub et de Fortnite, mais ce n’est même pas la première fois qu’ils leur reprochent d’avoir creusé la classe moyenne. Dans son livre de 2017, The Vanishing American Adult, le sénateur Ben Sasse, républicain du Nebraska, a également blâmé la diminution du nombre d’hommes travaillant dans des emplois de merde sur les jeux vidéo.

« Un nombre impressionnant de 5 millions d’Américains – plus que les populations combinées du Nebraska, du Dakota du Sud, du Dakota du Nord, du Wyoming et du Montana – consomment quarante-cinq heures de jeux vidéo par semaine », a-t-il écrit dans une section sur « rendre les enfants plus doux ». Sasse n’a pas cité d’où il a obtenu la statistique, mais cela correspond à peu près au nombre de personnes qui regardent la télévision.

Des études ont établi des corrélations entre la croissance des jeux vidéo et une baisse du nombre d’heures que les jeunes hommes passent en moyenne à travailler, mais ont attribué ce changement à de mauvais salaires plutôt qu’à un manque de religion ou à la montée de l’« annulation de la culture ».