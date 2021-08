Les hommes de l’équipe GB perdent l’or olympique du relais 4x100m par 0,01 seconde alors que les femmes remportent le bronze

Les équipes masculines et féminines de relais de vitesse de l’équipe GB ont remporté respectivement des médailles d’argent et de bronze – l’équipe masculine manquant la médaille d’or du 4x100m par un centième de seconde seulement.

Beaucoup pensaient que le quatuor masculin de Chijindu Ujah, Zharnel Hughes, Richard Kilty et Nethaneel Mitchell-Blake avait de bonnes chances de remporter le titre.

.

Le quatuor 4x100m de l’équipe GB

Ils étaient en bonne position avant la dernière étape et, malgré un bon passage à Mitchell-Blake, l’Italie les a devancés de moins d’une seconde.

Marcell Jacobs, qui est devenu l’homme le plus rapide du monde après avoir remporté le 100 m masculin plus tôt cette semaine, faisait partie de l’équipe d’Italie et a décroché sa deuxième médaille d’or aux Jeux olympiques.

Après la course, Kilty a déclaré : « Après la manche, nous savions que nous devions tout donner, nous étions prêts à mourir, c’est ce que nous avons dit, nous ferions n’importe quoi – que demander de plus.

“Nous sommes médaillés d’argent olympiques et à Rio, nous avons terminé cinquième, alors nous voulions une médaille, nous sommes allés la gagner mais nous n’avons pas eu de chance – c’est l’unité et une équipe et nous sommes dans le même bateau et nous l’avons absolument retiré en tant que un quatuor pour remporter cette médaille.

“Et dans 20 ans, nous considérerons cela comme l’un des meilleurs moments de notre vie.”

.

Asher-Smith a mis ses revers individuels derrière elle pour participer au relais

Quant à l’équipe féminine, elle a répété ses exploits des Jeux olympiques d’il y a cinq ans à Rio, en décrochant la troisième place.

C’était malgré une erreur dans leur premier changement de témoin entre Asha Philip et Imani Lansiquot.

Cependant, Philip et Lansiquot, ainsi que Dina Asher-Smith et Daryll Neita, ont bien récupéré et ont obtenu leur deuxième bronze olympique consécutif.

Une équipe jamaïcaine, qui comptait les trois médaillés individuels du 100 m dans son quatuor, a remporté l’or, les États-Unis remportant l’argent.

Lansiquot a présenté ses excuses à tous les membres de la famille qu’elle aurait pu alarmer après la petite erreur commise par l’équipe.

Elle a déclaré : « J’ai absolument ressenti de la pression, je suis désolée pour ma grand-mère et mon père – tous ceux qui regardent ont probablement eu une crise cardiaque !

Laura Muir a remporté une médaille d’argent à Tokyo

« Nous devions faire confiance à la chimie et nous savions que nous le pouvions. Je suis tellement fier que ce soit ma première médaille olympique et je suis tellement ravi.

Laura Muir a également décroché une médaille d’argent au 1500 m, alors qu’elle établissait un nouveau record national à Tokyo.

Le joueur de 28 ans a terminé avec un temps de 3:54,50, qui était également le record personnel du joueur de 28 ans.

Faith Kipyegon a remporté l’or en battant Muir sur la ligne, tandis que Sifan Hassan a remporté le bronze.