Juliet Litman est rejointe par Callie Curry pour décomposer l’épisode de The Bachelorette de cette semaine. Ils parlent de qui a réussi et qui a échoué au rendez-vous du groupe scolaire (2h15), de Joe qui se démarque sur le terrain de basket (24h06) et du mensonge bizarre de Jamie (37h01).

Animatrice : Juliette Litman

Invité : Callie Curry

Producteur : Kaya McMullen

