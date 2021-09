Les hommes ne comprennent tout simplement pas ! 10z viral

Andrea Mitchell de MSNBC ou Andrea Mitchell de Planned Parenthood ? C’est difficile à dire parfois. Lors de son émission de vendredi sur MSNBC, Andrea Mitchell a accueilli la représentante californienne Jackie Speier pour discuter de l’adoption par la Chambre d’un projet de loi interdisant toute restriction à l’avortement. Parlant d’un ton solennel l’animateur a déclaré que les pro-vie, en particulier les hommes, ne comprennent tout simplement pas le problème.

Après avoir déploré que le projet de loi ne soit pas adopté par le Sénat, Mitchell a observé à quel point certaines lois qui étaient autrefois considérées comme restrictives le sont désormais moins, pas les 6 semaines, mais 15 semaines, et ce qui avait été initialement pensé par les partisans du droit de choisir comme une loi très restrictive avant, bien sûr, nous avons vu la loi du Texas.

Le journaliste a ensuite condamné les pro-vie pour ne pas comprendre ce qui se passe dans la décision de se faire avorter. et c’est mal compris par beaucoup de gens.

Elle ciblait alors spécifiquement les hommes, “Nous avons récemment vu quelque chose dans la salle de presse lorsque Jen Psaki a été interrogée à ce sujet par un journaliste et a déclaré très sèchement: “Je sais que vous n’avez jamais eu cette expérience, mais aucune femme qui vit cela ne le fait à la légère.” Mais vous êtes vraiment confronté à une année critique à la Cour suprême. »

Mitchell fait référence à Owen Jensen, journaliste pour l’agence de presse catholique EWTN, qui a demandé à Psaki pourquoi le président Biden soutient l’avortement, même si le catholicisme dit que c’est moralement répréhensible. Mitchell a ignoré ce contexte, peut-être parce qu’il montrait que Psaki avait esquivé la question.

Pour sa part, Speier a déclaré : « Je vais vous dire que 25 pour cent des femmes de ce pays ont eu un avortement. C’est un processus médical. C’est une procédure médicale. L’American Medical Association affirme que cela fait partie de la santé des femmes. Et je pense que nous allons assister à un soulèvement comme nous n’en avons jamais vu auparavant si nous ne codifions pas cette loi qui a été votée à la Chambre maintenant. Et nous allons demander à nos collègues du Sénat de le faire. “

L’AMA pense également que l’inscription du sexe biologique sur les certificats de naissance est fanatique parce que le sexe est simplement quelque chose que quelqu’un est « assigné ». En ce qui concerne les données d’enquête, le libellé du projet de loi suggère qu’il cherche à rendre les avortements légaux à tout moment, même neuf mois après le début de la grossesse, ce à quoi 80 % des Américains s’opposent, mais Mitchell et ses collègues journalistes ne mentionneront pas que le prochain fois qu’ils essaient de dépeindre l’avortement comme universellement populaire.

Voici une transcription de l’émission du 24 septembre :

MSNBC

Rapports Andrea Mitchell

12 h 29 HE

ANDREA MITCHELL : Et bien sûr, j’ai mentionné le fait que le Sénat est peu susceptible d’adopter cela. Je sais que c’est un vrai marqueur et ça pourrait être un cri de ralliement. De toute évidence, c’est déjà un gros problème à mi-parcours, mais vous êtes maintenant confronté à un argument du Mississippi qui a été programmé devant la Cour suprême, qui est de 15 semaines, pas les six semaines, mais 15 semaines, et ce qui avait été initialement pensé par les partisans du droit de choisir comme une loi très restrictive avant, bien sûr, nous avons vu la loi du Texas.

Donc, l’écriture que beaucoup ressentent, pour ceux qui veulent au moins avoir le droit d’avorter, on sait combien c’est difficile pour les femmes et c’est mal compris par beaucoup de gens. Nous avons récemment vu quelque chose dans la salle de presse lorsque Jen Psaki a été interrogée à ce sujet par un journaliste et a dit très sèchement « Je sais que vous n’avez jamais eu cette expérience, mais aucune femme qui vit cela ne le fait à la légère. Mais vous êtes vraiment confronté à une année critique à la Cour suprême.

JACKIE SPIER : Nous sommes en effet et cela a certainement été un test décisif, sous Donald Trump pour nous assurer que ceux qu’il a nommés seraient prêts à renverser Roe v. Wade. Mais je vous dirai que 25 pour cent des femmes dans ce pays ont eu un avortement. C’est un processus médical. C’est une procédure médicale. L’American Medical Association affirme que cela fait partie de la santé des femmes. Et je pense que nous allons assister à un soulèvement comme nous n’en avons jamais vu auparavant si nous ne codifions pas cette loi qui a été votée à la Chambre maintenant. Et nous allons demander à nos collègues du Sénat de le faire. Et ils peuvent le faire en réduisant l’obstruction systématique de sorte qu’en fait, dans des circonstances qui affectent la santé et le bien-être des femmes, ils puissent, en fait, se débarrasser de l’obstruction systématique. Cela nous permettrait de l’adopter au Sénat.