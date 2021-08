Les Hope Games décollent du stade national

Les Jeux Paralympiques ont décollé ce mardi du Stade National et ils s’envoleront dans le ciel de Tokyo jusqu’au 5 septembre prochain. Ils l’ont fait dans un Cérémonie de près de trois heures en présence de l’empereur du Japon, Naruhito, et du président du Comité international paralympique, Andrew Parsons. L’acte a commencé avec une ponctualité rigoureuse, à huit heures de l’après-midi (13h00, heure espagnole), et pivoté sur la devise ‘Nous avons des ailes’, soulignant la capacité des paralympiens à trouver le vent pour leurs rêves, même quand il souffle contre lui. Leurs ailes peuvent les emmener vers des hauteurs insoupçonnées et leur exemple invite le monde à chercher le leur. Toute une déclaration d’intentions sur ce qu’impliquent ces Jeux, un hymne à l’espoir, en temps de COVID.

La voix de l’interprète Hirari Sato a accompagné le hissage du drapeau national du Japon, qui était auparavant portée par quatre élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. Cela a fait place à un numéro appelé ‘Welcome to airport Para’, dans lequel un danseur accroché à la tour de contrôle, J’ai fini entouré par l’agitation (symbole paralympique). Et puis eux, les protagonistes, les athlètes, environ 3 400 ont débarqué. Le défilé comprenait un total de 162 délégations (161 pays, plus l’équipe de réfugiés qui est sortie en premier) et le drapeau de l’Afghanistan était présent, en hommage aux deux athlètes qui ne pourront finalement pas participer à ces Jeux.

Lorsque les athlètes sont entrés, tous leurs noms pouvaient être lus dans des enseignes au néon qui simulaient des écrans d’aéroport et entouraient l’intérieur du stade. Vide, bien que le jeu de couleurs dans les sièges ait généré une illusion d’optique dans laquelle, parfois, il semblait que la « normalité » tant désirée s’était glissée dans la fête. Quelque chose que la musique et les danses des bénévoles au pied de la piste ont également aidé. L’Espagne est arrivée à la 72e place, gaspillant de l’énergie, de l’enthousiasme et de l’enthousiasme. Le cycliste Ricardo Ten et la nageuse Michelle Alonso ont mené nos cent athlètes. L’hôte Japon était chargé de clore ce chapitre.

Le suivant consistait en une performance appelée “Le petit avion à une aile”, avec l’histoire d’un navire qui avait renoncé à voler, tandis que le reste, autour de lui, le faisait en toute liberté. Plus tard, la cérémonie a pris un aspect plus institutionnel. Seiko Hashimoto, présidente du comité d’organisation, a souligné que “L’une des plus grandes qualités des paralympiens est leur résilience”. Et il les a cités en exemple pour la société d’aujourd’hui, en proie à la pandémie : « Son image surmontant les difficultés et dépassant ses propres limites inspirera un grand espoir à tous ceux d’entre nous qui vivons à l’époque actuelle. »

Le long de ces lignes, le discours de Parsons a également transité: “En réunissant des milliers d’athlètes du monde entier, nous célébrons l’humanité, montrons la force et la diversité de l’esprit humain et soulignons que l’espoir doit toujours émerger de l’adversité.” De plus, il a prédit la rupture de nombreux stéréotypes au début de la compétition : “Ils démontreront pourquoi les personnes handicapées devraient être des membres actifs, visibles et contribuant à une société mondiale“.

Deuxieme acte, l’empereur a officiellement déclaré l’ouverture des Jeux de la tribune officielle et est entré dans le drapeau paralympique, pendant que la chanson ‘Ikiru’ jouait, interprétée par un groupe d’artistes handicapés. Le serment a été suivi de la représentation finale, le résultat de tout ce qui a été raconté jusqu’ici : « Nous avons des ailes ». C’est alors que le petit avion découvre d’autres véhicules solides, en toute confiance… Avec tout ce qui lui manque. Contaminé par sa lumière, il retourne à l’aéroport et, au milieu des acclamations, parvient à s’envoler. Comme les Jeux. Ils ont déjà décollé.

Et dans le ciel de Tokyo brille la flamme paralympique. Divers athlètes paralympiques japonais et toilettes, comme les nageuses Mayumi Narita et Morisaki Karin, la joueuse de tennis Yui Kamiji, la skieuse Kuniko Obinata, le joueur de boccia Shunsuke Uchida, le pagayeur Masahiko Takeuchi ou encore l’haltérophile Karin Morisaki, ont fait les derniers relais pour allumer le chaudron, le premier alimenté à l’hydrogène et conçu par Oki Sato, également créateur des médailles.



programme du mercredi

L’équipe espagnole commencera à concourir ce mercredi avec des options de médailles fermes. Le matin, la série de natation, auquel participeront Jacobo Garrido, José Antonio Marí, Nuria Marqués, Miguel Luque, David Leveq, Isabel Yinghua, Ariadna Edo, Toni Ponce, Luis Huerta, Sebastián Rodríguez et Íñigo Llopis. Les finales auront lieu dans l’après-midi et jusqu’à quatre métaux pourraient tomber. Pour sa part, Le ciclisme cela pourrait aussi rayer un peu plus. Le tandem Adolfo Bellido-Eloy Teruel et Christian Venge-Noel Martín le joue à la poursuite. Dans le cas du tennis de table et de l’équipe masculine de basket-ball sur chaise contre la Corée, il s’agit de matches de phase de groupes.