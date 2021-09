Les hôpitaux américains licencient des centaines de travailleurs qui défient le mandat du vaccin Covid .

Le président Joe Biden (à droite) a ordonné une vaste exigence fédérale en matière de vaccins pour 17 millions d’Américains employés dans des hôpitaux, des agences de santé à domicile et d’autres établissements médicaux (Photos: ./AP/Rex)

Au début du mois, le président Joe Biden a délivré un message simple aux personnels de santé américains : faites-vous vacciner contre le Covid-19 ou sortez.

Biden a ordonné l’exigence fédérale en matière de vaccins pour 17 millions d’Américains employés dans des hôpitaux, des agences de santé à domicile et d’autres établissements médicaux qui participent aux programmes Medicare et Medicaid dans le but de freiner le taux d’augmentation des cas de coronavirus à travers le pays.

Le mandat n’acceptera pas les tests à la place de la vaccination, comme d’autres professions l’ont permis.

Les hôpitaux de New York ont ​​commencé lundi à licencier ou à suspendre des travailleurs de la santé pour avoir défié une ordonnance similaire au niveau de l’État du gouverneur Kathy Hochul, qui a fait de la vaccination une priorité absolue depuis son entrée en fonction en août.

La déclaration d’état d’urgence de Hochul lundi soir lui permet de déployer la Garde nationale pour combler les pénuries de personnel dans les maisons de soins infirmiers et les hôpitaux.

“J’utilise toute la puissance de l’État de New York pour m’assurer que nous faisons tout pour protéger les gens”, a-t-elle déclaré lundi. ‘C’est simple, de bon sens.’

Certains hôpitaux aux États-Unis ont commencé à licencier ou à suspendre des travailleurs de la santé qui défient les réglementations pour recevoir un vaccin Covid-19 (Photo: AP)

Alors que New York fait face à l’application du mandat de vaccination contre les coronavirus, environ 58 500 sur 450 000, soit 87%, des agents de santé n’étaient toujours pas vaccinés mercredi, selon les données de l’État.

Dans les 11 hôpitaux publics de soins de courte durée de la ville de New York, environ 5 000 employés sur 43 000 n’étaient pas vaccinés lundi, selon Mitchell Katz, chef de NYC Health + Hospitals.

Au New York-Presbyterian Hospital de New York, plus de 99% du personnel ont été vaccinés, a déclaré à Metro.co.uk sa directrice des relations avec les médias, Alexandra Langan.

Les moins de 250 des 48 000 membres du personnel qui ont choisi de ne pas se conformer au mandat fédéral ne sont plus employés à l’hôpital, a-t-elle déclaré.

Malgré le fait que le pourcentage de travailleurs de la santé vaccinés dans l’État grimpe de près de 90 % au cours de la semaine, les prestataires en dehors de la zone métropolitaine de New York s’inquiètent toujours de l’impact que le mandat aura sur leur personnel.

Au Erie County Medical Center de Buffalo, New York, environ 7% du personnel a été mis en congé sans solde cette semaine. La majorité des personnes touchées étaient des membres du personnel de l’établissement de soins de longue durée de l’hôpital.

Lundi, les 11 hôpitaux publics de soins actifs de la ville de New York comptaient 5 000 employés non vaccinés sur 43 000 au total (Photo: .)

Anticipant des changements de personnel, l’hôpital a suspendu les chirurgies impatientes électives la semaine dernière, a rapporté WKBU.

Les responsables d’Oneida Health craignent que la qualité des soins qu’ils fournissent ne diminue en raison des pénuries de personnel, car «l’environnement actuel dans le nord de l’État de New York est très difficile».

Le président et chef de la direction, Gene Morreale, a déclaré mercredi dernier dans un communiqué que l’établissement avait déjà un taux de vacance d’employés supérieur à 10 % avant que 12 % du personnel décide de renoncer à leur vaccination contre le Covid-19.

“Même si nous ferons tout ce qui est humainement possible pour continuer à répondre à vos besoins en matière de soins de santé localement, cela aura un impact sur notre capacité à fournir des soins comme nous le pouvons aujourd’hui”, a déclaré Morreale.

À environ une heure au nord d’Oneida à l’hôpital général du comté de Lewis, les bébés ne seront plus accouchés après que six personnes du service de maternité ont démissionné au cours du mandat de vaccination, a rapporté NPR.

Aucune date limite pour la vaccination des travailleurs de la santé n’a encore été fixée au niveau fédéral, mais certains hôpitaux privés aux États-Unis ont mis en œuvre leurs propres mandats.

Un système hospitalier basé en Caroline du Nord a licencié environ 175 travailleurs dans l’un des plus grands licenciements collectifs pour non-respect du mandat de vaccination, car les hôpitaux d’État restent inondés de cas de Covid, a rapporté le Daily Mail.

Novant Health, qui emploie plus de 35 000 employés dans 15 hôpitaux et 800 cliniques, a exigé que ses employés se fassent vacciner fin juillet. Le personnel avait jusqu’au 15 septembre pour s’y conformer.

La semaine dernière, environ 375 employés ont été suspendus pour ne pas avoir été vaccinés, mais 200 ont reçu leur première dose avant la date limite de lundi, a déclaré la porte-parole Megan Rivers.

« Moins de 1% ont choisi de ne pas se conformer. Nous sommes fiers des plus de 35 000 membres de l’équipe qui ont choisi de participer au programme de mandat de vaccination avec la sécurité des patients au premier plan », a tweeté Rivers.

Rivers n’a pas précisé combien de travailleurs ont bénéficié d’exemptions, mais Novant Health a reconnu que certains l’étaient et leur a demandé de subir des tests hebdomadaires de coronavirus.

Des centaines d’employés non vaccinés de Yale New Haven Health pourraient également être licenciés s’ils ne sont pas vaccinés d’ici le 1er octobre, a rapporté NBC Connecticut.

L’hôpital pourrait finir par se séparer d’environ 400 des 30 000 employés, bien que de plus en plus de personnes semblent recevoir le coup à mesure que la date limite approche, selon le Dr Thomas Balcezack, directeur clinique de Yale New Haven Health.

Le plan de Biden contre le coronavirus provoque également une détresse majeure pour les responsables de la santé dans les zones plus rurales.

Dans les zones rurales où les taux de vaccination sont faibles et où le recrutement de personnel qualifié s’est déjà avéré difficile, les responsables de la santé craignent de devoir refuser des patients si de nombreux membres du personnel partent.

“Dès le départ, les vaccins sont sûrs et efficaces et il est impératif que tous les prestataires et le personnel des soins de santé ruraux doivent être vaccinés”, a déclaré le PDG de la National Rural Health Association, Alan Morgan, dans un bulletin de septembre.

“Mais nous savons également qu’il existe des taux plus élevés de travailleurs hospitaliers non vaccinés et n’ayant aucune intention de se faire vacciner dans le contexte rural … c’est une préoccupation importante.”

Alors que de nombreux prestataires paient le prix des mandats de vaccination avec des démissions et des suspensions de personnel, certains ont dû aller jusqu’à fermer des services entiers.

Selon le PDG de l’Organisation des hôpitaux ruraux et communautaires du Texas, John Henderson, les hôpitaux ruraux ont du mal à rivaliser avec les taux de rémunération et les primes d’inscription.

“En fin de compte, ils doivent être prêts à agir et à se conformer à tout ce que la norme devient, mais nous avons pas mal de règles à publier et des contestations judiciaires qui se joueront d’ici là”, a-t-il déclaré à KENS5.

À Houston Methodist au Texas, qui a été le premier hôpital connu à imposer la vaccination des employés, plus de 150 employés ont été licenciés ou contraints de démissionner s’ils ne se faisaient pas vacciner, a rapporté The Hill.

Il reste à voir à quel point les pénuries de personnel seront graves à New York et ailleurs, alors que des mandats supplémentaires continuent d’être annoncés par les gouvernements des États.

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();