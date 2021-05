Les hôpitaux Apollo achèvent l’administration d’un million de vaccins dans 80 sites

Shobana Kamineni, vice-présidente exécutive, Apollo Group of Hospitals, a déclaré: «Nous tenons à remercier l’Union et les gouvernements des États et les fabricants de vaccins de Covishield et Covaxin pour leur soutien.»

Apollo Hospitals Group a annoncé jeudi avoir franchi une étape importante en administrant un million de vaccins dans 80 sites en Inde. Le Groupe a donné la priorité aux travailleurs de première ligne, à la population à haut risque et aux employés des entreprises à travers le pays dans cette campagne. En tant que plus grand vaccinateur du secteur privé, les hôpitaux Apollo continueront de soutenir l’Union et les gouvernements des États dans la lutte contre cette pandémie, a déclaré la société dans un communiqué.

La chaîne de soins intensifiera encore le programme de vaccination dans les jours à venir. Le premier million a été chronométré en trois semaines environ. En juin, le Groupe devrait en administrer un million chaque semaine et le doubler en juillet. Le programme de vaccination du groupe était en bonne voie pour terminer 20 millions de vaccins d’ici septembre 2021, a-t-il déclaré.

Shobana Kamineni, vice-présidente exécutive, Apollo Group of Hospitals, a déclaré: «Nous tenons à remercier l’Union et les gouvernements des États et les fabricants de vaccins de Covishield et Covaxin pour leur soutien.»

Sputnik, le troisième vaccin approuvé en Inde, sera disponible via le système Apollo à partir de la deuxième semaine de juin. «Nous pensons que personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas vacciné», a déclaré Shobana Kamineni.

Les hôpitaux Apollo avaient en partenariat avec les laboratoires du Dr Reddy (Dr Reddy’s), le 17 mai, annoncé le lancement d’un programme pilote limité pour le vaccin Sputnik V dans le cadre du lancement progressif du Dr Reddy’s en Inde. Apollo administrerait jusqu’à 50 000 vaccins contre le Spoutnik V dans le cadre du programme pilote.

