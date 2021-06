Les hôpitaux de Delhi s’apprêtent à admettre des patients non-covid alors que les cas actifs diminuent considérablement

Nous devons être prêts pour la troisième vague de COVID au fur et à mesure: directeur, hôpital Lok Nayak (photo d’archive: .)

Delhi : Au milieu d’une forte baisse des cas de COVID-19, le nombre de lits d’hôpitaux pour les patients covid a également connu une baisse significative. Cela survient après la situation contrastée de début mai lorsque la capitale nationale a manqué d’installations médicales, d’oxygène médical liquide, de lits d’hôpitaux et même de médecins pour traiter les patients COVID-19. La situation était telle que les patients se sont non seulement vu refuser les soins de base, mais ont également été renvoyés chez eux par la porte principale de l’hôpital. Cependant, certains de ces hôpitaux ont commencé à admettre des patients après des complications liées au COVID.

Les données du gouvernement de Delhi montrent que les lits attribués spécialement aux patients COVID dans les hôpitaux sont en grande partie vides. Sur 27 284 lits, 1037 sont occupés. Parmi ceux-ci, 930 occupés dans l’unité de soins intensifs ou sous assistance respiratoire tandis que les 107 autres sont dans des services avec la plupart des patients sous assistance respiratoire.

Un haut responsable du gouvernement de Delhi, familier avec les admissions à l’hôpital, a déclaré que la plupart des gens se sentent généralement assez bien pour être libérés dans les 10 à 15 jours par rapport à ceux qui sont comparativement beaucoup plus malades qui sont admis dans les unités de soins intensifs. Les nouvelles admissions à l’hôpital enregistrées sont très faibles. Mais les patients qui étaient aux soins intensifs ou sous assistance respiratoire admis il y a trois à quatre semaines sont toujours admis à l’hôpital, a-t-il ajouté.

À l’hôpital Lok Nayak, le plus grand établissement de la ville dédié au COVID, 159 patients sont toujours admis, dont 60 aux soins intensifs et 51 sous assistance respiratoire. Le nombre de nouvelles admissions de patients COVID est tombé à environ 4 à 5 par jour, a déclaré le Dr Suresh Kumar, directeur de l’hôpital Lok Nayak. Il a ajouté qu’actuellement, nous sommes dans une situation où toute personne ayant besoin d’un lit de soins intensifs en reçoit un immédiatement sans délai, car nous ne manquons pas de lits. Les patients de l’unité de soins intensifs sont ceux qui sont le plus gravement touchés, et c’est pourquoi leur rétablissement prendra également plus de temps. Plusieurs patients dans les hôpitaux qui ont été admis il y a 3-4 semaines et sont toujours aux soins intensifs. Un patient est hospitalisé depuis huit semaines maintenant.

Alors que les cas commençaient à diminuer considérablement, les établissements de soins temporaires Covid ont également été fermés en février. Les hôpitaux ont été autorisés à réduire le nombre de lits réservés aux patients Covid et à commencer à admettre des patients non-Covid. Mais cette fois, le gouvernement n’a pas l’intention de réduire le nombre de lits pour les patients COVID. Même si la plupart des soins temporaires COVID sont en grande partie vides, ils ne seraient pas démantelés. Pas pour l’instant du moins. Nous devons être prêts pour la troisième vague de COVID au fur et à mesure. Il n’y a aucun mal à garder les installations prêtes à l’avance. C’est le plan auquel nous sommes, a déclaré le responsable du gouvernement.

Lundi, Delhi a enregistré 259 nouveaux cas de Covid et quatre décès, portant le total à 24 965 décès à ce jour. Le nombre total de cas de récupération en date de lundi s’élève à 285.

