Les hôpitaux de la Nouvelle-Orléans se préparent à l’ouragan Ida au milieu de la flambée de Covid-19

Les hôpitaux de la Nouvelle-Orléans se préparent à des urgences de santé publique sur deux fronts alors que l’ouragan Ida menace de frapper en même temps que la Louisiane connaît une augmentation des cas de coronavirus.

La Nouvelle-Orléans est au milieu d’une “grave épidémie” avec une moyenne sur sept jours de 220 nouvelles infections, selon le tableau de bord Covid-19 de la ville. Dans tout l’État, plus de 3 400 nouveaux cas ont été confirmés vendredi, selon le ministère de la Santé de la Louisiane. Au moins 2 684 personnes sont hospitalisées en Louisiane avec le Covid-19.

Le mois dernier, la Louisiane a enregistré la plus forte augmentation d’hospitalisations sur une seule journée depuis le début de la pandémie avec 6 800 nouveaux cas en une seule journée, le deuxième plus grand nombre de cas sur une seule journée depuis le 6 janvier 2021.

“Une fois de plus, nous nous retrouvons face à une catastrophe naturelle au milieu d’une pandémie”, a déclaré le Dr Jennifer Avengo, directrice de la santé publique de la Nouvelle-Orléans. “Notre plaidoyer et notre espoir est que tout le monde se prépare à la fois très sérieusement et très soigneusement.”

Avengo a ajouté que les résidents ont encore le temps de recevoir leur première dose du vaccin Covid-19 s’ils ne l’ont pas déjà fait. Les résidents non vaccinés représentent 90% des nouvelles infections enregistrées entre le 12 et le 18 août et 91% des hospitalisations actuelles, selon le département de la santé de l’État.

“Nous vous exhortons à le faire pour vous donner cette protection supplémentaire”, a déclaré Avengo. “Si vous êtes vacciné, merci.”

Ida a eu des vents maximums soutenus de 80 mph avec des rafales plus élevées vendredi soir alors qu’il passait au-dessus de l’ouest de Cuba, selon le National Hurricane Center. La tempête se déplacera dans le golfe du Mexique samedi.

La tempête devrait frapper la côte nord du golfe en tant que tempête de catégorie 4 dimanche avec des vents maximum de 140 mph, selon les prévisionnistes – 16 ans jour pour jour après que l’ouragan Katrina a frappé la Louisiane en tant que tempête dévastatrice de catégorie 3.

Les systèmes de santé de la Nouvelle-Orléans mettent déjà en place des plans d’urgence, notamment en renforçant le personnel, en commandant un surplus de fournitures et en minimisant le nombre de patients admis dans les hôpitaux sans urgence.

“Nous étions définitivement en mode catastrophe et nous nous préparions pour cette tempête”, a déclaré Warner Thomas, président et chef de la direction d’Ochsner Health.

Ochsner a commandé 10 jours de nourriture, de médicaments et de fournitures médicales, a déclaré Thomas.

“C’est juste quelque chose auquel, étant en Louisiane, nous sommes habitués et nous sommes dans ce mode aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Au LCMC Health, l’hôpital entrera dans un “verrouillage par code gris” tôt dimanche matin et fera venir du personnel supplémentaire pour soigner les patients. Le personnel et les patients s’abriteront sur place mais n’ont pas encore reçu l’ordre d’évacuer, a déclaré le Dr Jeffrey Elder, directeur médical de la gestion des urgences.

De plus, les médecins et les infirmières ont été invités à se préparer à un volume élevé de patients au milieu de la flambée de Covid-19.

“Nous nous sommes entraînés pour cela”, a déclaré Elder. “Nous nous y sommes préparés.”

Avec des températures d’eau chaudes dans le Golfe qui devraient intensifier la tempête, la Nouvelle-Orléans pourrait être particulièrement touchée. Le maire de la ville, LaToya Cantrell, a ordonné vendredi des évacuations obligatoires pour les résidents des zones basses en dehors du système de digues de la ville. Elle a également appelé à des évacuations volontaires à l’intérieur du système de digue.

Depuis que l’ouragan Katrina a dévasté certaines parties de la ville, les hôpitaux de la Nouvelle-Orléans ont appris de précieuses leçons sur la façon de planifier les crises futures, a déclaré Elder. Cela comprend un meilleur durcissement des bâtiments et une préparation aux pertes d’électricité et d’eau.

“Nos hôpitaux sont dans un bien meilleur endroit qu’ils ne l’étaient avant Katrina”, a déclaré Elder. “Nous sommes classés pour les ouragans de plus haute intensité et sommes vraiment prêts à nous abriter sur place … pour assurer la sécurité des patients, assurer la sécurité de notre personnel, puis simplement surmonter la tempête.”