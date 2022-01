Les hôpitaux de la région de Houston pourraient manquer de traitement par anticorps monoclonaux contre omicron: rapport

Les hôpitaux de Houston auraient déclaré qu’ils pourraient manquer de sotrovimab pour le traitement par anticorps dans les deux prochaines semaines.

Le sotrovimab s’est avéré efficace contre la variante omicron du coronavirus.

La branche médicale de l’Université du Texas (UTMB) a déclaré samedi à Fox News que son réseau de quatre hôpitaux « utilise le sotrovimab avec les patients qui en ont le plus besoin et attendent la prochaine livraison ».

Le Houston Chronicle a rapporté vendredi que le Houston Methodist West Hospital disposait d’une offre suffisante pour répondre à la demande jusqu’au 13 janvier.

Les hôpitaux qui font partie du système méthodiste de Houston ont « assez de sotromivab pour le moment » et « s’attendent à une autre allocation peut-être la semaine prochaine », a déclaré un représentant à Fox News.

Le médecin-chef de l’UTMB, le Dr Gulshan Sharma, a déclaré à Fox News que le système hospitalier avait « une allocation avant Noël » et qu’il « recherchait la prochaine date d’allocation début 2022 ».

« Sur la base de notre utilisation actuelle, il pourrait durer [the] 10 à 14 prochains jours », a ajouté Sharma.

Sharma a dit à la Chronique que le système hospitalier remplacerait probablement le traitement par une cure de remdesivir de trois jours.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré vendredi dans un communiqué que le Département des services de santé de l’État du Texas (DSHS) avait demandé des allocations supplémentaires de sotrovimab au gouvernement fédéral.

« L’agence a également demandé au gouvernement fédéral de continuer à fournir à l’État du Texas du Regeneron et du bamlanivimab, des traitements par anticorps monoclonaux pour d’autres souches de COVID-19 qui se sont également avérés aider à réduire les hospitalisations dans tout l’État », a écrit le bureau d’Abbott.

« La détection du COVID-19 et la prévention des hospitalisations liées au COVID sont essentielles à notre lutte contre ce virus », a déclaré Abbott dans un communiqué. « Alors que l’administration Biden a réduit les fournitures de traitements par anticorps monoclonaux et de kits de test lorsqu’ils sont le plus nécessaires, l’État du Texas exhorte le gouvernement fédéral à intensifier cette lutte et à fournir les ressources nécessaires pour aider à protéger les Texans. Sites de test, supplémentaires le personnel médical et les expéditions continues de produits thérapeutiques du gouvernement fédéral nous aideront à continuer à sauver des vies et à atténuer la propagation du COVID-19. »

Dans un communiqué de presse du 27 décembre, le DSHS a déclaré que le gouvernement fédéral contrôle la distribution des anticorps monoclonaux et que les centres de perfusion régionaux à Austin, El Paso, Fort Worth, San Antonio et The Woodlands ont épuisé leurs réserves de sotrovimab « en raison de la pénurie nationale. »

« Ils ne seront pas en mesure de l’offrir tant que les autorités fédérales n’expédieront pas des cours supplémentaires de sotrovimab au Texas en janvier. Les personnes qui avaient des rendez-vous cette semaine seront contactées directement et avisées. D’autres anticorps monoclonaux ne se sont pas révélés efficaces contre la variante omicron, qui représente désormais plus de 90 % des nouveaux cas. Les centres de perfusion continueront d’offrir ces anticorps tels que prescrits par les prestataires de soins de santé pour les personnes diagnostiquées avec un cas non-omicron de COVID-19 « , a écrit le département, notant que deux nouveaux cas les médicaments antiviraux oraux autorisés la semaine dernière par la Food and Administration (FDA) des États-Unis seront bientôt disponibles, avec un approvisionnement initial limité prévu.

Des agents de santé traitent un patient infecté par la maladie à coronavirus (COVID-19) au United Memorial Medical Center de Houston, Texas, États-Unis, le 29 décembre 2020. (REUTERS/Callaghan O’Hare)

Le gouvernement fédéral contrôlera également leur distribution.

Un porte-parole du DSHS a déclaré au Chronicle que l’agence de santé de l’État en apprendrait davantage sur les futures allocations d’anticorps monoclonaux lundi.

Le département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a déclaré dans un communiqué que l’offre du médicament est « extrêmement limitée et que des doses supplémentaires du produit ne seront pas disponibles avant la semaine du 3 janvier ».

Les anticorps monoclonaux sont des outils essentiels pour les hôpitaux – mais ne remplacent pas la vaccination – et sont destinés aux personnes à haut risque ou symptomatiques.

Le Texas a identifié son premier cas d’omicron le 6 décembre et la juge du comté de Harris, Lina Hidalgo, a déclaré le mois dernier qu’un homme de Houston aurait été le premier Américain à mourir de la souche.

« La variante omicron du COVID est extrêmement contagieuse », a déclaré le Dr David Persse à Fox 26. « Nous voyons les chiffres augmenter de manière assez spectaculaire. »