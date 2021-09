Les hôpitaux et les unités de soins intensifs américains regorgent de patients Covid-19, forçant le rationnement des soins

Pendant la vague actuelle de Covid-19 entraînée par le delta, les Américains sont transportés à des centaines de kilomètres de chez eux car aucun hôpital à proximité n’a de place pour eux. Certains d’entre eux sont même morts dans l’attente de soins médicaux.

En d’autres termes, les hôpitaux américains sont contraints – au milieu d’une urgence de santé publique – de rationner les soins de santé pour leurs patients.

Le rationnement a longtemps été un gros mot dans la politique de santé des États-Unis, utilisé comme une attaque contre tout programme de santé socialisé qui détermine de manière plus centrale quels services médicaux seront couverts et pour qui. Le système de santé américain a toujours rationné les soins en fonction des coûts : c’est un rationnement de facto lorsqu’un patient ne reçoit pas les soins médicaux dont il a besoin parce qu’il ne peut pas payer les frais remboursables ou parce qu’il vit dans une communauté rurale sans établissement. proche.

“Nous sommes tellement habitués au rationnement en fonction de la capacité de payer dans ce pays que le rationnement classique de la capacité semble un peu étranger”, a déclaré Hannah Neprash, économiste de la santé à l’Université du Minnesota, dans un e-mail.

Un employé d’un salon funéraire couvre le corps d’une femme de 54 ans décédée à la maison de Covid-19 à Houston le 13 septembre. John Moore/.

La variante delta, plus contagieuse et virulente que ses prédécesseurs, et les taux de vaccination en retard aux États-Unis sont à l’origine de la crise actuelle. Les États avec les pires épidémies de cas confirmés par habitant en ce moment – ​​Tennessee, Kentucky, Alaska, Wyoming et Virginie-Occidentale, selon le tracker du New York Times – ont établi de nouveaux records d’hospitalisation au cours des dernières semaines ou sont proches de leur précédent sommets de la vague d’hiver. Tous ont des taux de vaccination inférieurs à la moyenne nationale.

L’Amérique, le pays le plus riche du monde, n’est pas censée être un endroit où les patients sont laissés à la porte pour mourir. Pourtant, c’est exactement ce qui se passe maintenant – 18 mois après le début de la pandémie.

Le système de santé américain n’a pas été construit pour résister à une pandémie

De nombreuses parties du système de santé américain ont eu du mal à gérer la pandémie. La crise actuelle de l’hospitalisation n’est que la dernière itération d’un échec institutionnel en cours.

Les États-Unis comptent encore beaucoup de personnes non vaccinées qui sont pleinement vulnérables à la variante delta du nouveau coronavirus, qui semble provoquer une maladie plus virulente. Une personne sur quatre de plus de 18 ans n’a toujours reçu aucune dose de vaccin Covid-19, et les cohortes plus jeunes ont des taux de vaccination inférieurs à ceux de leurs aînés. En conséquence, il y a eu un changement dans les personnes hospitalisées : les personnes de plus de 65 ans représentaient plus de la moitié des hospitalisations en décembre et janvier; maintenant, ils sont environ un tiers. Les enfants de moins de 12 ans ne sont toujours pas éligibles pour les vaccins, et les hôpitaux pédiatriques voient leur plus grand nombre de patients Covid jamais.

Mais alors que la démographie des personnes hospitalisées a peut-être changé, le nombre de personnes gravement malades avec Covid-19 et se retrouvant à l’hôpital est presque aussi élevé qu’il ne l’a jamais été.

Le Texas, pour donner un exemple, a presque égalé son pic hivernal avec plus de 14 200 personnes actuellement hospitalisées avec Covid. Plus de 90% des lits de soins intensifs de l’État sont occupés, selon Covid Act Now. Dans l’Idaho, avec environ 88 % des lits de soins intensifs utilisés, les hôpitaux ont dû activer ce que l’on appelle les normes de soins de « crise ». Cela leur donne plus de latitude pour donner la priorité aux patients les plus susceptibles de survivre pour les lits de soins intensifs et d’autres traitements.

À Bellville, au Texas, Daniel Wilkinson, un vétéran militaire de 46 ans, a été transporté d’urgence aux urgences. Il a été diagnostiqué avec une pancréatite biliaire, qui est traitable mais que son hôpital local n’était pas équipé pour traiter, selon KPRC. Le médecin a appelé dans toute la région – dans les hôpitaux du Texas, de l’Oklahoma et de l’Arkansas, entre autres – mais n’a pas pu trouver un hôpital qui l’accueillerait. Ces États ont actuellement certains des taux d’hospitalisation Covid les plus élevés du pays.

Un lit de soins intensifs a finalement été localisé dans un hôpital de la Houston Veterans Administration, à plus d’une heure de Bellville. Mais les organes de Wilkinson ont commencé à tomber en panne pendant le vol en hélicoptère et il est décédé. Cela faisait plus de sept heures que sa mère l’avait emmené pour la première fois aux urgences locales.

Les employés des SMU se préparent à transporter une femme séropositive à Covid dans un hôpital de Houston, au Texas, le 25 août.John Moore/.

Il y a plus d’histoires comme celle de Wilkinson à travers les États-Unis. Lundi, le Washington Post a rapporté qu’un homme de 73 ans en Alabama est décédé d’une urgence cardiaque après avoir été refoulé de plus de 40 hôpitaux. L’hôpital le plus proche qui le conduirait était à 200 miles de là, dans le Mississippi. L’Alabama connaît actuellement le deuxième plus grand nombre d’hospitalisations pour Covid par habitant dans le pays.

Les hôpitaux tentent d’équilibrer la gestion d’une nouvelle poussée de Covid avec la fourniture de soins médicaux à tous les autres patients qui ont besoin de leur attention. Mais cela les a obligés à faire des choix difficiles.

Le Dr Karen Joynt Maddox, chercheuse en politiques de santé à l’Université de Washington à St. Louis et médecin praticien, a déclaré que son hôpital local avait reçu l’ordre pendant la pandémie de ne pas emmener de patients dans de petites installations rurales à moins que cela ne soit absolument nécessaire sur le plan médical, ce qui a parfois entraîné le rejet des demandes de transfert. faites par des membres de la famille.

Les États-Unis n’ont pas beaucoup de lits d’hôpitaux par rapport à de nombreux autres pays riches ; environ 2,9 pour 1 000 personnes par rapport à la moyenne de 4,6, selon le Peterson-Kaiser Health System Tracker.

Il y a de bonnes raisons à cela : au fil des décennies, de plus en plus de services médicaux ont été déplacés des milieux hospitaliers vers les milieux ambulatoires afin de réduire les coûts. Mais cela a quand même fini par réduire le nombre de lits d’hôpitaux disponibles dans une urgence unique.

Nous ne voudrions pas nécessairement que le système de santé américain soit toujours au ras des capacités hospitalières excédentaires, affirment certains experts. Il en coûterait un financement substantiel à maintenir. Mais même en temps normal, les hôpitaux urbains fonctionneront à près de 100% de leur capacité tandis que les hôpitaux ruraux resteront avec la moitié de leurs lits ouverts.

“Nous avons des lits, mais pas aux bons endroits”, a déclaré Joynt Maddox, “et sans système pour essayer d’utiliser les lits disponibles de la manière la plus rationnelle possible.”

Une infirmière de l’Oregon attend son prochain cas de Covid-19 peu de temps après qu’un patient décédé a été retiré de la même salle de soins intensifs le 9 septembre. Nathan Howard/.

La crise actuelle a révélé à quel point le système de santé américain est vraiment désorganisé. Les hôpitaux américains ne disposent pas d’une source de revenus fiable, comme le font les hôpitaux dans les pays dont les budgets versent aux prestataires une somme d’argent prévisible chaque année.

Et il n’y a pas d’autorité centrale pour aider à gérer la charge de patients lorsque les hôpitaux américains sont débordés ; Le médecin de Daniel Wilkinson a passé ces appels tout seul. Comme l’a rapporté NPR, les dirigeants des hôpitaux locaux à travers le pays se sont retrouvés à faire des appels désespérés à d’autres établissements à des centaines de kilomètres de là.

D’autres pays riches étaient mieux équipés pour gérer leurs poussées de Covid

Cette désorganisation est ce qui distingue les États-Unis des autres pays riches dotés de systèmes de santé différents – et a sans doute contribué à certains de ces terribles résultats.

L’Amérique n’est pas la seule à être testée par le coronavirus. D’autres pays riches ont vu leurs hôpitaux mis à rude épreuve pendant la pandémie, en particulier au début de la pandémie, lorsque des pays comme l’Italie ont subi certaines des pires épidémies initiales de coronavirus.

Mais un an et demi après le début de la pandémie, ces autres pays semblent mieux équipés pour gérer la charge, aidés à la fois par des taux de vaccination plus élevés et des systèmes de santé plus cohérents.

Les États-Unis sont médiocres en termes de capacité hospitalière, mais ils ne sont pas en bas parmi leurs pairs économiques. Le Canada et le Royaume-Uni, avec des programmes de santé gérés par le gouvernement pour chaque citoyen, ont en fait un peu moins de lits d’hôpitaux par habitant.

Et ils ont presque atteint leurs limites lors des pires vagues de la pandémie. Le National Health Service du Royaume-Uni a été contraint de transférer les patients des soins intensifs vers des zones moins encombrées pendant les poussées d’automne et d’hiver. En Ontario, plus de 2 500 patients ont été déplacés vers d’autres villes afin de recevoir des soins vitaux. Même en France, qui compte nettement plus de lits d’hôpitaux par habitant que les États-Unis, plus de 100 patients Covid ont dû être évacués car les hôpitaux parisiens manquaient de lits.

Des lits d’hôpitaux sont retirés lors du déclassement d’un hôpital temporaire du NHS à Glasgow le 8 avril. Jane Barlow/PA Images via .

Cependant, ce ne sont pas tout à fait les mêmes histoires d’horreur que celles que nous voyons aux États-Unis, car il y avait un niveau de coordination plus élevé entre les hôpitaux. Dans tous ces cas internationaux, le gouvernement national ou local a géré le mouvement des patients.

Un tel système n’existe pas aux États-Unis; cela se fait en grande partie de manière informelle. J’ai parlé à un cadre d’un hôpital californien l’été dernier qui a dû appeler lui-même un hôpital voisin, à la recherche d’un ventilateur alors que son établissement manquait de ces machines de sauvetage.

D’autres pays semblent avoir évité des décès inutiles car ils disposent d’un véritable système de coordination des soins. En Grande-Bretagne, les hôpitaux sont actuellement en mesure de gérer plus de soins d’urgence que le volume moyen avant la pandémie, selon des recherches récentes du Nuffield Trust, bien que les chirurgies électives soient encore parfois annulées.

“Les hôpitaux ont été incroyablement sollicités mais ont toujours été en mesure d’offrir des soins urgents et d’urgence”, m’a dit le Dr Nick Scriven, médecin britannique et ancien président de la Society of Acute Medicine. “Les gens n’étaient pas refoulés s’ils avaient besoin d’un lit d’hôpital.”

La pandémie a mis à nu à quel point le système de santé américain est désastreusement désorganisé. Mais cela a toujours été vrai. Il se révèle généralement de manière plus subtile.

Une salle d’urgence débordée dans un centre-ville urbain pourrait amener certains patients à partir sans être vus. Le manque de personnel à certains moments – les hôpitaux américains se démarquent de leurs pairs internationaux parce qu’ils ont plus de personnel administratif et moins de personnel médical – semble conduire à de pires résultats. Et puis vous avez les frais remboursables plus élevés supportés par les Américains, qui se sont avérés amener les gens à sauter ou à reporter les soins médicaux nécessaires.

Comme Ezra Klein l’a écrit pour Vox l’année dernière, en couvrant le NHS du Royaume-Uni, chaque système de santé rationne les soins. Il n’y a pas de ressources illimitées. Mais tandis qu’aux États-Unis, ce rationnement se fait de manière subtile et aléatoire, d’autres pays ont essayé de mettre en place un système plus rationnel pour gérer leur capacité médicale.

Cela les a laissés mieux placés pour gérer les afflux de patients malades pendant la pandémie. L’Amérique paie le prix de son échec à faire la même chose.

