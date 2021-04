Les hôpitaux indiens se replient sous les cas de Covid – «Beaucoup de choses à faire pour l’Inde» | Monde | Nouvelles

Plus de 300 000 cas ont été signalés au cours des dernières 24 heures, le taux quotidien le plus élevé jamais enregistré, car les hôpitaux se remplissent à pleine capacité et les gens souffrent du manque d’oxygène. S’exprimant sur BBC Newsnight, Lord Popat, ancien président des Amis conservateurs de l’Inde, a déclaré qu’il espérait que le Premier ministre Narendra Modi traiterait les problèmes.

Il a dit: «Je sais que les lits d’hôpitaux sont pleins, en fait ils n’ont pas la capacité à cause du nombre.

«300 000, c’est un nombre énorme pour ce pays qui ne s’attendait jamais à ce que cela se produise. Et bien sûr, ils n’ont plus d’oxygène.

“Mais Modi est un Premier ministre très compétent et je suis sûr qu’il abordera bientôt ces problèmes.”

L’Inde a maintenant enregistré près de 16 millions de cas confirmés de virus, deuxième au monde après les États-Unis.

Un certain nombre d’hôpitaux de Delhi ont entièrement manqué d’oxygène jeudi, selon le vice-ministre en chef de la ville, Manish Sisodia.

S’exprimant également sur BBC Newsnight, Vijay Chauthaiwale, chef du département des affaires étrangères, a déclaré que la situation était «grave» mais «pas incontrôlable».

Il a déclaré: «C’est une crise très grave, on ne peut le nier.

“Mais nous ne sommes pas impuissants, et il existe une grande collaboration entre la société et le gouvernement que vous voyez à peine dans d’autres parties du monde.”

«La première vague était de 100 000; c’était inattendu, jusqu’à 300 000 personnes, ce qui est beaucoup à faire pour l’Inde.

«Aucune infrastructure sanitaire au monde ne peut faire face à l’ampleur des cas de pandémie en Inde.»

L’Inde s’est engagée à fournir la première dose du vaccin à 300 millions de personnes d’ici août et augmente la capacité des fabricants de vaccins.

M. Chauthaiwale a déclaré que d’ici juillet, l’Inde aura le choix entre cinq ou six vaccins alors qu’elle continuera à élargir sa liste approuvée de vaccins.