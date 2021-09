Les horaires de la deuxième journée de la Primera Iberdrola sont déjà connus

07/09/2021 à 16h43 CEST

Le début d’une nouvelle saison pour Primera Iberdrola montre les mêmes problèmes que ces dernières années, des rencontres à la fois et du chaos pour les diffuser. Malgré l’évolution du football féminin au niveau sportif, les progrès ne sont pas égalés à d’autres égards. Et les fans ne pourront même pas suivre leur équipe à la télévision.

Bien qu’il s’agisse d’un sport professionnel selon la loi, le différend sur le gâteau télévisé continue d’être à l’ordre du jour. ET La seule certitude aujourd’hui, c’est que le Barça et Madrid profitent du droit au sable et leurs matchs peuvent être suivis tant qu’ils jouent à domicile. Les sept autres matchs restent inconnus.

C’est le premier jour de LaLiga Santander 2021/22 :

Real Betis-Barça. Samedi à 12h00.

Séville- Levante. Dimanche à 11h00.

Rayo-Alavés. Dimanche à 12h00.

Real Madrid-Atlético. Dimanche à 12h00.

Grenade- Madrid CFF. Dimanche à 12h00.

Valence- Sporting Huelva. Dimanche à 11h30.

Villarreal-Eibar. Dimanche à 11h00.

Athletic- Real Sociedad. Dimanche à 12h00.

🟢 OFFICIEL I Ce sont les HORAIRES du jour 2 dans la #PrimeraIberdrola Le @RealBetisFem – @FCBfemeni sera le seul rendez-vous samedi. ✅ Le @realmadridfem – @AtletiFemenino se jouera dimanche à 12h00. 🔗 https://t.co/728Fx44sf0#SomosFutFem pic.twitter.com/lYkNHui66w – RFEF Football Féminin (@somosfutfem) 6 septembre 2021

Un seul match le samedi

Seul le Betis-Barça aura lieu samedi (à 12h30). Pour le moment, on ne sait pas si le jeu peut être suivi. L’équipe andalouse est l’un des douze clubs qui a un contrat avec Mediapro jusqu’à la saison prochaine. Et le groupe de communication, qui a refusé la saison dernière de rediffuser les matchs jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé, Il n’a diffusé aucun match la journée dernière et il semble qu’il agira de même le lendemain.

Les sept autres matchs auront lieu dimanche, tous débutant entre 11h et 12h, ce qui complique encore la situation. Alors qu’il y a eu quatre matches qui ont été vus lors des débuts en championnat, seuls Real Madrid-Atlético et Granadilla-Madrid CFF seront diffusés., bien qu’Athletic-Real Sociedad puisse également être diffusé à la télévision basque. Ce qui voudrait dire que les trois seuls matchs diffusés seraient le même jour et à la même heure. Le derby madrilène sera diffusé sur Real Madrid TV et celui des îles Canaries sur Radio Televisión Canaria.