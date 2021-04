Les horlogers de luxe se rassemblent autour du salon des montres et des merveilles – WWD

Watches and Wonders, qui lance aujourd’hui son événement à Genève, est sorti d’une période tumultueuse en tant que vitrine mondiale dominante de l’industrie horlogère – avec une forte participation de grandes marques horlogères et de grands espoirs sur l’événement.

«C’est l’issue inattendue d’une pandémie», a déclaré Emmanuel Perrin, président de la Fondation de la Haute Horlogerie, organisateur de l’émission, dans un entretien avec WWD via Zoom.

Avant que le coronavirus ne mette tout en attente, les gens se demandaient si les salons commerciaux physiques en valaient la peine. La montée en puissance des canaux numériques, offrant des liens directs vers les consommateurs finaux à un moment où les marques repensent les canaux de distribution, avait jeté une incertitude sur leur pertinence. De même, le temps et le coût de la mise en place des stands du salon ont également augmenté – une question clé à la foire de Baselworld, où les installations élaborées dans la vaste salle d’exposition se sont élevées.

Les exposants de ce salon ont commencé à abandonner, certains labels optant pour l’atmosphère plus exclusive de Watches and Wonders, alors connue sous le nom de SIHH, tandis que d’autres se sont séparés – des deux salons – préférant utiliser l’argent pour organiser leurs propres événements intimes avec clients ou investissez dans le renforcement des canaux numériques.

«Encore un autre SIHH – à l’époque, Watches and Wonders now – en avons-nous vraiment besoin? Les salons physiques ont-ils un sens? » Perrin se souvient avoir entendu.

«Vous oubliez toujours ce que vous avez tant que vous l’avez et cela dure depuis si longtemps», a-t-il observé.

«OK, eh bien 12 mois de pandémie plus tard, vous réalisez à quel point il est important et essentiel pour l’industrie de se rallier autour d’un salon, en tant que voix du secteur économique, de l’innovation, de l’invention, des nouveautés, du maintien de notre les affaires – quand je dis les affaires, notre secteur économique – vivantes et dynamiques et pertinentes aussi pour le monde », a déclaré l’exécutif.

Il a établi un parallèle avec le besoin que beaucoup ressentent de retourner au bureau.

« Les gens implorent de pouvoir revenir au travail et faire la navette une heure dans les embouteillages pour retourner au travail, pour retrouver une sorte de vie sociale professionnelle – et je pense que la même chose se passe avec le spectacle », at-il suggéré.

Watches and Wonders a été dominé par les labels de la Compagnie Financière Richemont, dont Cartier, Jaeger-LeCoultre et Vacheron Constantin. Cette année, il est rejoint par une liste de poids lourds du secteur, dont la plupart avaient organisé ensemble le salon Baselworld au cours de sa dernière année. Ce sont Rolex, Chanel, Patek Philippe, Chopard et Tudor, ainsi que des labels appartenant à LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton: Bulgari, Tag Heuer, Hublot et Zenith, et, pour la première fois, Louis Vuitton.

Le spectacle arrive à un moment difficile pour le secteur. Les exportations horlogères suisses ont reculé de 21,8% l’an dernier à 17 milliards de francs suisses, soit 18,16 milliards de dollars, particulièrement touchées par la baisse des voyages dans le monde, et marquant une baisse similaire à celle de la crise financière de 2009, selon les statistiques de la Fédération. de l’industrie horlogère suisse.

«Le fait que nous soyons tous ensemble rend ce salon très important et très visible, c’est pourquoi il est très important de continuer à en faire partie», a déclaré Arnaud Carrez, directeur marketing et communication de Cartier International.

«L’écosystème horloger est très diversifié, très riche et des marques comme Cartier y contribuent beaucoup, et je pense que c’est une preuve tangible de notre engagement à préserver, développer cet écosystème», a ajouté Carrez.

L’étape genevoise du salon, qui se déroule via une plateforme numérique, se déroule du mercredi 13 avril, avec 38 labels exposants, suivie d’un événement physique à Shanghai qui se déroulera du 14 au 18 avril, avec 18 marques.

«Je la vois comme la première véritable plateforme numérique mondiale jamais conçue pour les montres», a déclaré Edouard Meylan, directeur général du label indépendant H. Moser.

«Nous voulons faire partie de ce genre de choses – c’est de l’innovation et je pense qu’à l’avenir, nous en apprendrons beaucoup», a-t-il ajouté.

L’année dernière a été plutôt chaotique, a observé l’exécutif, les labels se dirigeant vers leurs propres directions.

«Dans cette industrie, c’est un écosystème et nous avons besoin les uns des autres», a affirmé Meylan.

Pour les labels moins dominants dans l’industrie, et cherchant à approfondir leur légitimité dans le domaine, l’événement offre un accès à des experts de l’industrie et des journalistes spécialisés couvrant le secteur.

«Un événement à Genève permet de multiplier les contacts avec la presse, et sur une semaine, laisse aussi le temps de vraiment se concentrer sur le domaine horloger, donc je pense que ça continue d’être utile – évidemment cette année est un peu inhabituelle car les gens peuvent Nous ne voyageons pas, mais nous restons attachés à ce type d’événement », a déclaré Guillaume de Seynes, vice-président exécutif d’Hermès.

«Nous sommes tous en concurrence, comme dans n’importe quelle autre industrie, mais pour une période de l’année, rassemblons-nous et montrons de quoi il s’agit – je pense qu’il est très important de penser au bien commun de l’industrie par rapport à chacun de nos intérêts. », A déclaré Julien Tornare, PDG de Zenith, soulignant les défis auxquels l’industrie est confrontée, comme la montée en puissance des montres connectées et l’importance de capter l’intérêt des jeunes générations, réputées pour favoriser l’expérience plutôt que l’acquisition d’objets.

«J’ai toujours pensé que le futur est un mélange d’une plateforme majeure où vous pouvez venir voir tout le monde à la fois si vous en avez besoin et ensuite bien sûr, chacun de nous organisera différents événements, différents spectacles, différentes annonces de l’année, » il ajouta.

La pandémie a entraîné d’énormes progrès dans la présentation des produits par des moyens numériques – les maisons haut de gamme ont rapidement équipé les studios de leurs bureaux pour des présentations à l’écran plus efficaces – mais, tout de même, l’industrie est impatiente de revenir aux réunions en personne. Les marques horlogères se rendant à Shanghai saisissent l’occasion d’organiser un rassemblement physique – dans un marché clé qui a pris de l’importance. Les exportations de montres suisses vers la Chine continentale ont augmenté de plus de 50% au second semestre de l’année dernière, propulsant le marché au premier rang des marchés, avec une part de 14%, selon la fédération horlogère suisse.

«Watches and Wonders a une offre assez complète en ce qui concerne le côté numérique, avec un bon nombre de participants – et cela est suivi par l’élément physique dans l’un des marchés les plus prometteurs. Cela fait une édition très forte – je pense que ça va être très intéressant en Chine », a déclaré Patrick Pruniaux, PDG d’Ulysse Nardin.

L’événement de Shanghai, qui s’est tenu pour la première fois en septembre dernier au West Bund Art Center, a ajouté une dizaine de labels pour l’édition d’avril et offre à l’industrie la possibilité d’augmenter la visibilité du secteur, a noté Perrin, soulignant l’importance des échanges en personne.

«Je ne pense pas que nous puissions continuer avec seulement une plate-forme numérique qui ne soit pas ancrée par un événement physique», a-t-il déclaré.

«Bien sûr, le point d’ancrage de cet événement physique est Genève – c’est le navire-mère des Montres et des Merveilles, pas de doute à ce sujet – et nous avons hâte que cela se produise en 2022», a-t-il ajouté.

Des plateformes comme M. Porter, Net-a-porter et le pavillon de luxe sur Tmall d’Alibaba relayeront les informations du salon, ajoutant à son impact, a noté Perrin.

«Aujourd’hui, quand vous voyez notre capacité à résonner à travers le monde – la portée devrait être cette année plus de 100 millions de personnes avec le composant en ligne – vous commencez à penser ‘oui, à quoi pensons-nous pour commencer à dire que nous n’avons pas besoin cela plus? »dit Perrin.

Le salon de Genève entièrement numérique de l’année dernière a été organisé en très peu de temps – quelques semaines seulement – mais cette fois, les organisateurs ont eu plus de temps pour consolider la plate-forme en ligne, ayant décidé en novembre de l’année dernière que l’événement d’avril se déroulerait chaînes numériques. Il y a un niveau plus élevé de personnalisation et d’interactivité sur la plate-forme cette année, en plus de beaucoup plus de contenu, y compris des panels, des interviews de PDG et des discours liminaires.

L’idée était de renforcer la qualité du spectacle, même s’il a absorbé un plus grand nombre de participants.

La situation pandémique a renforcé le besoin d’interaction avec les consommateurs – par tous les canaux, a observé Perrin.

Le dirigeant, qui dirigeait auparavant les opérations de Cartier en Amérique du Nord, a rappelé il y a une dizaine d’années le point de vue de plus en plus répandu selon lequel les magasins n’avaient pas d’avenir.

«Tout ce que vous pouvez lire dans la presse, c’est que« la brique et le mortier sont morts », a-t-il noté. Maintenant, dans une pandémie, avec des mois de fermetures de magasins, le débat a changé.

«Non seulement ce n’est pas mort, mais c’est aussi un atout – dans ce nouvel écosystème numérique, vous voulez toujours une interaction, parfois à distance, parfois en face à face, vous avez toujours envie d’essayer des pièces, de comparer des pièces, de toucher physiquement eux, pour les essayer physiquement », a-t-il dit.

«Oui, vous pouvez décider de le faire à la maison, de le faire dans un magasin, c’est ce que nous devons continuer à proposer à nos clients – ce n’est plus seulement mono-canal, c’est à travers un écosystème», a noté l’exécutif.

Un univers de choix possibles est ouvert aux clients, a-t-il ajouté, répertoriant des options comme les discussions en ligne ou les réunions Zoom avant de collecter un produit dans un magasin, pour plus de commodité, permettant un échange avec un vendeur de confiance.

«Ou pour avoir une simple discussion entre deux passionnés de haute horlogerie», a-t-il ajouté.

Réfléchissant à la longévité de l’industrie horlogère mécanique, malgré les défis au fil des ans – la crise du quartz dans les années 70 a été particulièrement aiguë alors que, plus récemment, l’Apple Watch s’est avérée être un redoutable concurrent du secteur – le dirigeant a souligné la créativité et l’innovation , récemment reconnu par l’UNESCO.

En décembre, l’UNESCO a ajouté le métier de l’horlogerie mécanique et de la mécanique artistique à sa liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, notant que la tradition s’est transmise à travers les générations en Suisse et en France.

«Je pense qu’une raison pour laquelle cela dure depuis si longtemps, et est toujours fortement vivant et dynamique – malgré, oui, le mouvement à quartz sera plus précis qu’un mouvement mécanique [one] – sa créativité, sa capacité à inventer, à innover, la variété de ses savoir-faire et savoir-faire, un exercice vraiment imposé dans un tout petit espace », dit-il en levant le bras pour pointer son poignet.

«Un calendrier perpétuel sautera du 28 au 29 février une fois tous les quatre ans et tout est fait et maîtrisé par un ensemble de roues mécaniques alimentées par un ressort – comment faites-vous cela?» il a dit.

«C’est pourquoi, aussi, nous avons changé le nom en« Montres et merveilles »- ce sont ces sortes de merveilles qui génèrent l’histoire, l’explication, l’inventivité de ce qui entre dans une montre», a-t-il déclaré. L’ère numérique, avec la vidéo, les images tridimensionnelles et la réalité virtuelle, offre aux gens du monde entier l’occasion de se familiariser avec l’art de l’horlogerie mécanique, effaçant une partie du secret de l’horlogerie, a-t-il suggéré.

«Je pense que nous devons raconter l’histoire, et nous avons beaucoup, beaucoup d’histoires à raconter. Je pense que c’est une industrie beaucoup plus innovante et inventive que ce que nous avons fait savoir au monde », a déclaré Perrin.