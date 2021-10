Les horloges ont-elles reculé la nuit dernière et quand ont-elles avancé ?

Feuilles jaunes d’automne sur fond bleu. Réveil rétro jaune.

Il est temps de se replier – l’heure d’été britannique (BST) est presque terminée, ce qui signifie que des soirées plus sombres et des journées d’hiver plus courtes et plus froides suivront alors que nous revenons à l’heure de Greenwich (GMT).

L’heure d’été (que nous appelons BST) a été introduite à l’origine pendant la Première Guerre mondiale – donnant aux agriculteurs plus de temps pour travailler et pour aider à conserver le charbon.

Dernièrement, il y a eu une pression croissante pour se débarrasser complètement de l’heure d’été.

Les raisons pour lesquelles cela commence sont moins pertinentes dans un monde moderne et nous garder sur BST toute l’année signifie que nous sommes dans le même fuseau horaire que l’Europe continentale.

Alors, les horloges ont-elles déjà reculé cette année, et quand avancent-elles ?

Les horloges ont-elles déjà reculé pour 2021 ?

La réponse est oui – les horloges ont reculé aux premières heures du dimanche 31 octobre.

Attendez-vous à des soirées plus sombres à partir d’Halloween (Photo: .)

C’est juste une coïncidence que les horloges qui reculent se trouvent à Halloween.

Cependant, une bonne façon de se souvenir du jour chaque année est de penser qu’il se déroule le dernier dimanche d’octobre.

Nous devons passer une heure supplémentaire au lit (youpi), mais cela signifie également que le soleil se couchera de plus en plus tôt dans la soirée.

Ainsi, nous pouvons nous attendre à ce qu’il fasse nuit très tôt la nuit – parfois dès 16h ou 17h.

La tendance se poursuit d’octobre et novembre jusqu’au 21 décembre, le jour le plus court de l’année.

À ce stade, les choses commencent à s’éclaircir lentement – ​​mais pas correctement jusqu’à ce que les horloges avancent à nouveau.

Quand les horloges avancent-elles en 2022 ?

L’été sera de retour, les amis. (Photo : .)

En 2022, les horloges avancent le dimanche 27 mars.

Cela se produit chaque année le dernier dimanche de mars. À 1h du matin, les horloges numériques avanceront immédiatement d’une heure à 2h du matin.

C’est pourquoi, lorsque les horloges avancent, les gens disent que nous « perdons » une heure – les personnes qui règlent une alarme se réveilleraient à, disons, 8h au lieu de 9h. Bâiller.

Perdre une heure au lit ou non, l’heure d’été britannique signifie des journées plus longues et des soirées plus légères.

Les jours continuent de s’allonger de plus en plus jusqu’au solstice d’été, le 21 juin, le jour le plus long de l’année.

Dès lors, les nuits recommencent à s’allonger lentement, et le cycle recommence à l’automne.

En 2022, les horloges reculent le dimanche 30 octobre.



