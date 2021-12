Les Hornets à main courte s’appuient sur 3 points, les Hawks supérieurs 130-127

Miles Bridges a marqué 32 points et les Charlotte Hornets, sans quatre joueurs, se sont appuyés sur leur meilleur match de tir à 3 points de la saison et ont battu les Atlanta Hawks 130-127 dimanche soir.

Bridges a réussi chacun de ses quatre tirs au quatrième quart, alors qu’il a marqué 13 points.

« J’ai l’impression que c’est un jeu de déclaration, faites savoir aux gens que nous sommes ici », a déclaré Bridges.

Kelly Oubre Jr. a fait six 3 et a marqué 28 points pour Charlotte. Les Hornets ont fait un sommet de 17 3s.

L’entraîneur des Hawks, Nate McMillan, a déclaré que les Hornets, même en désavantage numérique, sont « probablement la meilleure équipe de catch-and-shoot de la ligue ».

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

« Nous n’avons tout simplement pas été en mesure d’obtenir des arrêts lorsque nous en avions besoin », a déclaré McMillan. « Nous avons marqué 127 points. C’est plus que suffisant pour gagner le match. Cela revient à pouvoir les arrêter défensivement et nous n’avons pas pu le faire. »

John Collins a mené Atlanta avec un record de 31 points et 12 rebonds.

Parmi les quatre joueurs de Charlotte qui ont résisté après avoir été placés dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA se trouvait le meilleur buteur LaMelo Ball. De plus, le gardien partant Terry Rozier, le troisième meilleur marqueur, et deux autres joueurs de rotation habituels – le centre Mason Plumlee et l’attaquant Jalen McDaniels – ont été retenus. Ils seront mis à l’écart pendant au moins 10 jours.

« Il s’agissait de savoir qui le voulait le plus et nous avons des gars dans notre équipe qui ne sont que des chiens et qui ne seraient pas refusés », a déclaré Oubre.

« Ce fut une bénédiction pour nous de sortir et de concourir et de maintenir le cap pour nos frères. »

Oubre, Ish Smith et Nick Richards sont entrés dans la formation de départ.

Le 3 de Bridges avec 4:26 restants a donné à Charlotte une avance de 115-113 qu’elle n’a pas abandonnée. Oubre a ajouté une autre clé 3 pour pousser l’avance à 122-116.

Le sauteur de Trae Young avec 22 secondes restantes a réduit l’avance de Charlotte à trois points. Young a marqué 25 points et a récolté 15 passes décisives, un sommet de la saison.

Kevin Huerter d’Atlanta a tenté de contrer le match longue distance de Charlotte en réalisant un record en carrière de sept 3, terminant avec 28 points.

Les Hornets ont réussi 53,5% de leurs tirs sur le terrain et 17 des 37 3s.

Après avoir été menés 74-63 au début du troisième quart, les Hawks ont bénéficié de trois points consécutifs à 3 points, dont deux par Collins, pour réduire l’avance des Hornets à deux points.

Atlanta menait 89-87 avant que les Hornets ne reprennent leur élan avec une séquence de 12-0 en fin de troisième. Cody Martin a récolté huit points, dont deux 3, à la course.

CONSEILS

Hornets: Le précédent record de Charlotte pour les 3 était de 14 dans une défaite de 127-125 à Milwaukee mercredi. Les Hornets ont égalé cela pendant les trois quarts – après un 3 en retard de Martin pour terminer le troisième a été refusé. … Martin avait un sommet en carrière de 19 points et Gordon Hayward en a ajouté 18.

Hawks : F Solomon Hill a été aidé pour se rendre aux vestiaires après avoir glissé, fait un écart et subi une blessure à la cuisse droite à la fin du premier quart. Quelques minutes plus tard, il a été exclu pour le reste du match. … Après avoir remporté huit de leurs 10 premiers matchs à domicile, les Hawks ont subi des défaites consécutives à State Farm Arena. … F Cam Reddish (maladie non liée au COVID) et G Bogdan Bogdanovic (entorse de la cheville droite) n’ont pas joué pour le troisième match consécutif. … Young a été répertorié comme douteux avant le match avec une douleur au genou gauche.

AIDE SUR LE POINT

Smith, qui a mené Charlotte avec sept passes décisives, a débuté au poste de meneur. Smith a eu l’aide de Martin, qui a récolté quatre passes décisives en plus de son score élevé.

« Ce n’est pas une coïncidence si nous gagnons ce match avec Cody 32 minutes et a un plus-22 », a déclaré l’entraîneur des Hornets James Borrego.

PAS DE DÉFENSE

Huerter a déclaré que la défense d’Atlanta était « assez mauvaise, pure et simple ». Il a déclaré que l’incohérence en défense a été un problème toute la saison. « Ce que c’est, je ne peux pas mettre le doigt dessus », a-t-il déclaré.

SUIVANT

Hornets : Accueillez les 76ers de Philadelphie lundi.

Hawks : Visitez le Minnesota lundi.