Les Hornets affrontent d’autres lutteurs de Premier League dans une bataille de relégation en six points – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et commentaire de talkSPORT

Burnley et Watford font face à un énorme combat pour assurer leur survie en Premier League lorsque ces deux rivaux de relégation s’affrontent cette semaine.

Les Hornets ont deux points d’avance sur les hommes de Sean Dyche et juste à l’extérieur de la zone de largage, mais ont joué un match de plus et ont subi quatre défaites consécutives.

Les rivaux de relégation de Premier League Burnley et Watford sont prêts pour un affrontement à six points

Burnley a récolté un point précieux la dernière fois contre les espoirs européens West Ham, mais est sur une série de trois matches de Premier League sans but.

Watford a concédé chacun de ses 26 derniers matchs dans la ligue Burnley v Watford: Nouvelles de l’équipe

Les hôtes seront désespérés d’accueillir à nouveau la signature estivale de Maxwel Cornet après un problème à la cuisse en milieu de semaine, mais l’Ivoirien fait face à un test de condition physique tardif.

Burnley transpire également sur les retours de Dale Stephens et Connor Roberts, mais Ashley Barnes est définitivement absent alors qu’il se remet d’une déchirure à la cuisse.

Watford a quant à lui un certain nombre d’absents avec Peter Etebo, Ben Foster, Nicolas N’Koulou, Ismaila Sarr et Kwadwo Baah tous à l’extérieur.

Adam Masina souffre également d’une blessure à la cuisse, tandis que ce match pourrait également arriver trop tôt pour Francisco Sierralta.

Burnley est sur une série de trois matchs de Premier League sans but Burnley v Watford : qu’est-ce qui a été dit ?

Dyche a récemment proposé une mise à jour sur les plans de la fenêtre de transfert du club en janvier.

« Les nouveaux propriétaires ont investi un peu plus et ils le veulent quand ils le peuvent, mais nous n’allons pas toucher le grand fond », a déclaré le patron de Burnley à talkSPORT.

«Nous n’allons pas atteindre plus de 20 millions de livres sterling, nous sommes toujours en dessous, ce qui semble fou, mais c’est le niveau auquel il est maintenant.

« Pour un vrai gamechanger, ou des joueurs qui sont presque certains de changer ce que vous faites – nous avons nické Nick Pope pour 1,5 million de livres sterling sur Charlton, ou Tarky [James Tarkowski] pour 4 millions de livres sterling ou 5 millions de livres sterling à partir de Brentford – c’est une tâche impossible maintenant.

«Pour obtenir ces vrais joueurs qui changent la donne sur le marché actuel, à moins que vous n’en attrapiez un, comme Maxwel a bien fait pour nous jusqu’à présent. Il est encore tôt mais il a très bien fait pour nous.

« La signature au meilleur prix que nous pouvons faire – et devinez quoi ? Il a l’air d’un joueur très efficace.

Burnley v Watford : faits du match Burnley a gardé sa cage inviolée lors de chacun de ses trois derniers matches de championnat contre Watford (W2 D1), autant qu’ils en avaient réussi lors de leurs 20 précédents contre les Hornets.Watford n’a remporté qu’un de leurs derniers 12 matchs de championnat à l’extérieur contre Burnley (D4 L7), gagnant 3-1 en Premier League en août 2018.Burnley n’a remporté que deux de ses 12 matchs à domicile en Premier League mercredi (D5 L5) – 1-0 contre Man Utd en août 2009 (leur toute première victoire dans la compétition) et 3-2 contre Aston Villa en janvier la saison dernière. Watford n’a pris que deux points sur ses 39 disponibles à l’extérieur lors des matchs de Premier League disputés le mercredi points à venir à Stoke en janvier 2018 (0-0) et à Bournemouth en janvier 2019 (3-3). Burnley n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matchs à domicile de Premier League contre des clubs promus (D4 L2), bien que cette victoire ait eu lieu. leur dernier match de ce type contre Brentford en octobre (3-1).Burnley n’a pas réussi à marquer en chacun de leurs trois derniers matchs de Premier League, tentant seulement 25 tirs (8,3 par match) dans ces rencontres, avec seulement trois d’entre eux cadrés (1 par match). Les Clarets ont disputé quatre matches de championnat sans marquer en novembre 2020. Watford est la seule équipe à ne pas avoir laissé de blanc en Premier League cette saison. Ils ont concédé lors de chacun de leurs 26 derniers matchs dans la compétition, la plus longue série sans blanchi par un club de la division depuis la série de 29 matchs de Burnley entre novembre 2009 et août 2014. Burnley n’a remporté qu’un seul de ses 15 championnats. matchs cette saison (D8 L6) ; ce n’est qu’en 1889-90 et 1979-80 (tous deux 0) qu’ils ont eu moins de victoires à ce stade d’une campagne de championnat. Avant cette saison, une seule des 10 dernières équipes à avoir remporté un seul (ou moins) de leurs 15 premiers matchs d’une campagne de Premier League a évité la relégation, Southampton l’ayant fait en 2018-19. Le patron de Watford, Claudio Ranieri, a perdu chacun de ses cinq derniers matchs de Premier League contre des équipes dirigées par des managers anglais, dont deux défaites contre Burnley de Sean Dyche lors de cette manche. L’Italien n’avait perdu que quatre de ses 32 précédents affrontements dans la compétition (W23 D5).Emmanuel Dennis a été directement impliqué dans neuf buts lors de ses sept derniers matchs de Premier League pour Watford (5 buts, 4 passes), 64% des buts que les Hornets ont marqués lors de ces matchs (9/14).

