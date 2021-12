Les Hornets gagnent à Atlanta sans LaMelo Ball ou Terry Rozier

victoire de Charlotte frelons à la maison avant faucons d’Atlanta par 130-127 après un duel spectaculaire que l’équipe de Caroline du Nord a fini par remporter malgré trois pertes importantes au cours de ses cinq premiers (Boule LaMelo, Terry Rozier et Mason Plumlee, plus Jalen McDaniels). Malgré cela, ils se sont avérés avoir suffisamment de profondeur et de ressources pour distancer les Hawks de Trae Young à State Farm Arena.

A) Oui, Kelly Oubre Jr. Il a débuté et joué son meilleur match avec la franchise de Michael Jordan. Il a terminé le duel avec 28 points (6 sur 10 en triple) en 39 minutes. Le meilleur buteur du match était Kelly Oubre Jr., qui a terminé le match avec 32 points (11 sur 15 sur le terrain et 4 sur 6 sur 3 points). Cody Martin a ajouté 19 points sur le banc et Gordon Hayward et Ish Smith sont partis jusqu’à 18. Les Hornets se classent en tête de la Conférence Est avec 14 victoires et 11 défaites.

Chez les Hawks, les 31 points et 12 rebonds de Jon Collins, les 28 de Kevin Huerter et les 25 points et 15 passes décisives de Amenez des jeunes. 12 victoires et 12 défaites pour eux dans un début de campagne difficile.

Comment épelez-vous Miles Bridges ? Je pense que c’est ALL STAR. # AllFly | @HusqvarnaUSA pic.twitter.com/BXgFfiR8LR – Charlotte Hornets (@frelons) 6 décembre 2021

Victimes

Malgré la victoire d’hier, les Hornets sont en difficulté, car les défaites de LaMelo Ball, Terry Rozier et compagnie n’ont pas pu jouer car ils étaient en protocole sanitaire. Ainsi, si leurs points positifs se confirmaient, ils perdraient plusieurs matchs.