Les Hornets mettent fin à la séquence de victoires des Warriors

Victoire de Charlotte frelons en vue de Guerriers de l’état d’or 106-102, qui marque la fin d’une séquence de victoires spectaculaire pour l’équipe de Steve Kerr lors de son premier match à l’extérieur après huit matchs consécutifs au Chase Center.

Le duel était extrêmement serré et ne s’est décidé que dans les dernières secondes. Stephen Curry il a égalé le score à 44 secondes du terme, mais Miles Bridges a rapidement réagi pour remettre son équipe en tête. Sur le jeu suivant, un malheureux Kevon Looney a raté deux lancers francs qui ont condamné l’équipe de Bay. Terry Rozier, également du staff (après une faute de Looney), a condamné le duel. Auparavant, il avait fait un bond entre deux sur Draymond Green. Incroyable. Importante victoire et défaite de Charlotte des Warriors lors de leur premier match de leur tournée dans l’Est avant d’affronter les Brooklyn Nets, les Cleveland Cavaliers et les Detroit Pistons.

Bridges était le meilleur des Hornets avec 22 points. Boule LaMelo il a ajouté 21 points et 5 passes, Rozier 20 points et Cody Martin 12 points sur le banc. Troisième victoire consécutive pour les Hornets, qui prennent une nouvelle fois le pouls de la compétition après avoir connu une mauvaise série de résultats. Ils affronteront ensuite deux autres matchs à domicile contre les Washington Wizards et les Indiana Pacers avant de jouer à Atlanta contre les Hawks.

Numéros de guerriers

Chez les Warriors, le meilleur était Andrew Wiggins avec 28 points. Stephen Curry a terminé avec 24 points et 10 passes décisives avec de faibles pourcentages de tirs. La recrue Jonathan Kuminga a récolté 9 points et 5 rebonds en 10 minutes de jeu.