Les Hornets ont fait leur premier voyage à l’extérieur en Premier League avec l’affrontement des Seagulls exclusivement en direct sur talkSPORT

Brighton et Watford espèrent chacun remporter deux victoires sur deux lors de leur rencontre au stade Amex ce week-end.

Les Seagulls sont venus par derrière pour battre Burnley tandis que les Hornets ont scellé une célèbre victoire 3-2 sur Aston Villa à leur retour en Premier League.

Emmanuel Dennis était l’une des deux stars de Watford à marquer lors de leurs débuts en Premier League

Chaque équipe imaginera ses chances d’obtenir trois autres points au cours d’une saison où les deux seront probablement confrontées à un combat pour la survie.

Là-bas, deux se sont rencontrés pour la dernière fois en février 2020 lorsqu’ils ont terminé 1-1 sur la côte sud.

Danny Welbeck a été exclu du début de la nouvelle saison en raison d’une blessure aux ischio-jambiers Brighton v Watford: Nouvelles de l’équipe

Les hôtes ont un certain nombre de problèmes de blessures avant le match avec Tariq Lamptey attendant toujours de faire son retour tant attendu.

L’ancien défenseur de Chelsea est hors de combat depuis qu’il s’est blessé aux ischio-jambiers en décembre 2020.

Il a fait un bref retour à l’entraînement au début de la pré-saison, mais un revers a fait que Lamptey ne sera probablement pas présent avant la pause internationale.

Danny Welbeck devrait également être absent jusqu’en septembre à la suite d’une récurrence de son propre problème aux ischio-jambiers.

Tout comme Dan Burn, qui a subi des dommages aux ligaments du genou gauche lors d’une victoire amicale 3-1 à Luton Town plus tôt ce mois-ci.

Mais plus positivement, Moises Caicedo était suffisamment en forme pour faire le banc contre Burnley et pourrait faire une apparition samedi.

Joel Veltman et Aaron Connolly ont tous deux raté le premier match et restent incertains ce week-end, le premier étant contraint de s’isoler.

La star irlandaise Connolly a quant à elle raté la victoire contre les Clarets pour des raisons personnelles et il n’a pas encore été révélé s’il sera de retour pour affronter Watford.

Pendant ce temps, les visiteurs sont toujours privés de Joao Pedro en raison d’une blessure au genou, mais Joshua King pourrait avoir la chance de faire ses débuts avec les Hornets.

Le Norvégien a raté le match d’ouverture du club avec une plainte mineure, mais lui et Kiko Femenia ont reçu le feu vert pour se rendre à Brighton.

Le milieu de terrain Juraj Kucka manquera probablement le match à l’Amex, tandis que Nathaniel Chalobah est toujours malade.

Ismaila Sarr a brillé pour Watford lors de sa première victoire contre Aston Villa Brighton contre Watford: statistiques et faits du match Brighton n’a jamais perdu un match à domicile contre Watford dans l’élite (W1 D3), avec seulement cinq buts marqués au total dans ces quatre matches (trois Brighton, deux Watford). L’équipe locale n’a remporté que trois des 13 dernières rencontres de championnat entre Brighton et Watford (D6 L4), dont aucun des trois derniers matches de ce type entre les deux équipes depuis une victoire 2-0 de Watford à Vicarage Road en août 2018.Brighton a terminé la saison dernière avec une série de cinq matchs consécutifs sans défaite à domicile en Premier League, n’ayant connu qu’une seule fois une série de six sans défaite à l’AMEX dans la division, entre septembre et novembre 2017 sous Chris Hughton.Watford a perdu leurs six derniers matchs à l’extérieur de Premier League au cours de la saison 2019-2020, seul Norwich (6) remportant moins de points à l’extérieur dans la division cette saison-là que les Hornets (10). Ils ont perdu sept matchs de suite dans l’élite lors de leurs sept derniers matchs à l’extérieur en 2016-17 sous Walter Mazzarri. Watford a marqué un but contre son camp lors de chacun de ses deux derniers matchs de Premier League contre Brighton, avec Abdoulaye Doucoure en août 2019 et Adrian Mariappa en février 2020. Seules deux équipes ont vu des joueurs marquer contre leur camp lors de trois matchs consécutifs contre un adversaire : Aston Villa contre Charlton Athletic (1999-2001) et Arsenal contre Chelsea (2008-2009). Manchester City (20) a remporté plus de matchs de championnat dans les quatre premiers niveaux d’Angleterre jusqu’à présent en 2021 que Watford (18). Brighton cherche à remporter ses deux premiers matchs pour une saison de haut niveau pour la première fois, dans ce qui est leur neuvième campagne de haut vol différente. Les Seagulls ont remporté leurs deux premiers matchs dans n’importe quelle division lors de la campagne de championnat 2015-16. Ismaila Sarr a marqué cinq buts lors de ses six derniers matches de championnat pour Watford et cherche à marquer dans trois matchs de championnat consécutifs pour les Hornets pour la toute première fois. Neal Maupay de Brighton a marqué contre Burnley sur MD1, mettant fin à une série de six matchs de Premier League sans but pour le Français. Il cherche à marquer dans des matchs consécutifs de Premier League pour la première fois depuis octobre 2020, tandis que son tout premier but dans la compétition est venu contre Watford en août 2019.Emmanuel Dennis a marqué un but et une passe décisive, tandis que Cucho Hernández a marqué seulement 53 secondes après son retrait. le banc lors de leurs débuts en Premier League pour Watford la dernière fois. Le seul joueur à avoir marqué lors de ses deux premières apparitions en Premier League avec les Hornets est Heidar Helguson, qui l’a fait en janvier 2000.