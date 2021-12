Les hôteliers asturiens montent une grande file d’attente à côté de la présidence régionale pour rendre les billets du réveillon du Nouvel An

30/12/2021 à 13:34 CET

Ils avaient déjà remarqué il y a quelques jours, lorsque la fermeture de la vie nocturne par le gouvernement des Asturies a été annoncée « Personne ne s’attendait à cette situation, pourtant Nous espérons qu’ils reconsidéreront et nous laisseront célébrer le réveillon du Nouvel An. S’ils ne changent finalement pas d’avis et en raison de la fermeture de nos établissements nocturnes nous ne pouvons pas ouvrir les portes, le retour des billets se fera le jeudi 30 décembre devant la Présidence de la Principauté de 12 à 16 heures ».

Dit et fait. Le gouvernement régional n’a pas rectifié le tir, maintenant les restrictions annoncées pour la fête de fin d’année et interdisant le service à l’intérieur des bars à cocktails, et ce groupe d’hôteliers d’Oviedo a poursuivi son initiative, qui a eu un grand impact ce jeudi à effondrement des jeunes l’environnement du parlement régional pour le retour du montant des billets.

Des dizaines de personnes qui avaient acheté des billets pour le « Réveillon du Nouvel An en route » dans divers bars d’Oviedo ont assisté à l’appel à midi. une énorme file d’attente à l’entrée du siège où travaille le président Adrian Barbon. La file d’attente a également fait le tour du bâtiment de la Direction Générale de la Principauté, où se débat l’approbation des Budgets 2022. En effet, la Police Locale a dû intervenir face à l’effondrement du quartier.

Les hôteliers de cette initiative contestataire originale ils ont été plantés dans la zone avec une table et un ordinateur pour pouvoir rendre les billets au milieu de la rue. L’appel durera quelques heures, jusqu’à quatre heures de l’après-midi.