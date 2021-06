Le directeur des NIH, le Dr Anthony Fauci, fait l’objet d’un examen minutieux après qu’une loi sur la liberté d’information a publié des milliers de ses courriels depuis les premiers jours de la pandémie, soulevant des questions sur les relations intimes de Fauci avec la Chine et des messages contradictoires sur les masques, entre autres controverses. Mais les amis de Fauci à The View ont refusé de critiquer la personnalité publique et ont plutôt attaqué les républicains.

La modératrice Joy Behar a mis en place le commentaire en se moquant du GOP :

“Le nouveau cri de ralliement du GOP est «mais ses courriels» après la publication de milliers de courriels du Dr Anthony Fauci. Les républicains disent qu’ils ont trouvé leur arme fumante ts’il a induit le public en erreur et a minimisé les théories selon lesquelles la covid s’est propagée à partir d’une fuite dans un laboratoire de Wuhan », se moqua-t-elle avant de rejeter la « rage républicaine » « s’en prendre à Fauci :

La co-animatrice de vendredi, Ana Navarro, a également rejeté toute critique comme une “distraction”.

“Je pense que les républicains ont choisi Fauci pour être la cible de leur colère et être une distraction”, a-t-elle ricané avant de défendre le médecin comme étant très stressé: “Certains de ces e-mails datent de l’année dernière lorsque Fauci buvait de un tuyau d’eau. Il buvait à une bouche d’incendie. Comprenez, il était en train de faire face au virus. »

La co-animatrice Sara Haines n’a également rien trouvé de controversé à propos des e-mails. En fait, elle pensait qu’ils rendaient Fauci beau.

J’ai continué à attendre quelque chose parce que les gros titres n’arrêtaient pas de dire que maintenant vous sentez-vous différent du Dr Fauci? J’ai continué à plonger et je n’ai rien trouvé d’inattendu. Il était très cohérent dans ses e-mails avec le timing des e-mails et ce qu’il disait publiquement. Si ces courriels révélaient qu’il disait une chose en public et une chose en privé, ce serait plus alarmant. Euh, mais ce qui m’a sauté aux yeux, c’est qu’on a eu la même chose. Il était très réfléchi, très gentil. En fait, cela a un peu réaffirmé mon point de vue sur lui…

Mais l’animatrice invitée Rachel Lindsay, une ancienne candidate à la correspondante d’ABC The Bachelorette et Extra TV, a été la dernière à commenter, mais elle s’intégrait parfaitement aux animateurs libéraux. Elle a qualifié les républicains de « ridicules » et a diffamé toute tentative de tenir pour responsable l’expert médical le plus célèbre du pays sur ce virus, une « chasse aux sorcières : »

Je ne vois absolument pas une arme fumante ici. La loi sur la liberté d’information vise à accroître la transparence au nom de l’intérêt public. Ce n’est pas censé être une chasse aux sorcières, ce qui est exactement ce qui se passe ici avec le Dr Fauci. Je veux dire qu’ils continuent d’atteindre et d’atteindre et d’atteindre en essayant de trouver quelque chose ici, et il n’y a rien .

Mais les chasses aux sorcières étaient OK quand la gauche le faisait. Elle a critiqué les « hypocrites » républicains du Sénat pour ne pas avoir accepté la chasse aux sorcières des démocrates contre le président Trump dans ses deux procès en destitution et pour s’être opposés à la création d’une commission le 6 janvier :

Comme Haines, Lindsay a affirmé qu’il avait été « très transparent », ignorant apparemment les incohérences entre ce qu’il a dit dans ses courriels et ce qu’il a dit publiquement.

«Au contraire, je pense que le Dr Fauci a été devant le peuple américain, a été très transparent et a continué à les informer et à les éduquer alors que nous savons qu’il s’agissait d’un virus très nouveau. Je trouve ridicule que nous continuions à poursuivre le Dr Fauci. », s’est-elle plainte.

Behar a accepté, invoquant un autre argument trompeur pour soutenir Fauci: «Il semble également dire que j’ai l’esprit ouvert sur l’origine de cela. Il n’ouvre pas et ne ferme pas l’affaire », a-t-elle vanté.

D’accord, mais combien de temps a-t-il fallu à Fauci pour s’ouvrir soudainement à la théorie des fuites de laboratoire ? Meghan McCain a été le seul hôte à le noter, affirmant que Fauci a profité de sa “célébrité” et n’a pas été transparent sur l’enquête sur l’origine du virus depuis le début :

« Il n’y a pas beaucoup de transparence. S’il n’y a rien à cacher, montrez-nous la preuve », a-t-elle exigé.

Lisez les parties de la transcription ci-dessous :

La vue

6/4/2021

JOY BEHAR: Le nouveau cri de ralliement du GOP est «mais ses courriels» après la publication de milliers de courriels du Dr Anthony Fauci. Les républicains disent qu’ils ont trouvé leur arme fumante qu’il a induit le public en erreur et a minimisé les théories selon lesquelles la covid s’est propagée à partir d’une fuite dans un laboratoire de Wuhan.

[PLAYS CLIP FROM YESTERDAY’S CNN ‘NEW DAY’ INTERVIEW]

BEHAR : D’accord. Eh bien, vous savez, je déteste le dire, mais l’ancien patron de Fauci, Donald Trump, a dit aux gens d’ingérer une infection et a suggéré que la lumière du soleil et le temps chaud feraient tout disparaître. Pourquoi le GOP n’est-il pas contrarié par la mauvaise gestion de la crise par Trump ? Pourquoi s’en prennent-ils à Fauci, Anna ? Est-ce que toute cette rage républicaine des e-mails est justifiée, pensez-vous ?

ANA NAVARRO : Écoutez, je pense que les républicains ont choisi Fauci pour être la cible de leur colère et être une distraction… Écoutez, nous devons remettre les choses en contexte. Certains de ces e-mails datent de l’année dernière, lorsque Fauci buvait dans un tuyau d’arrosage. Il buvait à une bouche d’incendie. Comprenez, il était en train de faire face au virus…

BEHAR : Sara, avez-vous trouvé quelque chose de condamnable dans les e-mails de Fauci ? Les avez-vous lu ?

SARA HAINES : Je les ai lus. Non, je ne l’ai pas fait. Et en fait, quand j’ai vu ces gros titres, j’essaie d’abord d’aborder un sujet en lisant en profondeur, comme quelle est la critique, en essayant de savoir ce que je pense après avoir tout lu. J’ai continué à attendre quelque chose parce que les gros titres n’arrêtaient pas de dire que maintenant vous sentez-vous différent du Dr Fauci? J’ai continué à plonger et je n’ai rien trouvé d’inattendu. Il était très cohérent dans ses e-mails avec le timing des e-mails et ce qu’il disait publiquement. Si ces courriels révélaient qu’il disait une chose en public et une chose en privé, ce serait plus alarmant. Euh, mais ce qui m’a sauté aux yeux, c’est qu’on a eu la même chose. Il était très réfléchi, très gentil. Il gère les e-mails comme il se gère à la télévision. En fait, cela a en quelque sorte réaffirmé mon point de vue sur lui. Cela m’a également rappelé à quel point il travaillait dur… La raffinerie 29 l’a en quelque sorte capturé pour moi. Il y avait un titre d’un article qui disait qu’Anthony Fauci était plus gentil avec les e-mails pendant la pandémie que je ne l’ai jamais été. J’ai l’impression que le Dr Fauci nous a montré dans ses pires jours comment il gérait les gens, ce qui est mieux que la plupart des gens dans leurs meilleurs jours, ces jours-ci.

…

BEHAR : Rachel, voyez-vous une arme fumante ici ?

RACHEL LINDSAY : Je ne vois absolument pas une arme fumante ici. La loi sur la liberté d’information vise à accroître la transparence au nom de l’intérêt public. Ce n’est pas censé être une chasse aux sorcières, ce qui est exactement ce qui se passe ici avec le Dr Fauci. Je veux dire qu’ils continuent d’atteindre et d’atteindre et d’atteindre en essayant de trouver quelque chose ici, et il n’y a rien. Je suppose que pour moi, c’est l’hypocrisie des républicains du Sénat qui n’ont pas voulu former une commission bipartite pour l’insurrection du 6 janvier, mais ils veulent continuer avec ce récit et ces attaques contre le Dr Fauci. Ils ne voulaient pas enquêter ou destituer l’ancien président Trump parce qu’ils voulaient aller de l’avant pour que la société américaine puisse continuer, mais ils continuent d’attaquer le Dr Fauci. C’est comme s’ils s’attendaient à ce qu’il soit parfait dans sa position. Cela ne fait pas partie des exigences de son travail. Ce n’est pas ce qu’il est censé faire. Au contraire, je pense que le Dr Fauci a été devant le peuple américain, a été très transparent et a continué à les informer et à les éduquer alors que nous savons qu’il s’agissait d’un virus très nouveau. Je trouve ridicule qu’on continue à s’en prendre au Dr Fauci. Nous devons juste revenir à une sorte de normalité et continuer de cette manière.

BEHAR: Il semble également dire que j’ai l’esprit ouvert sur l’origine de cela. Il n’ouvre et ne ferme pas l’affaire. Au moins il y a ça.