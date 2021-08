Les hôtes du podcast Longform en rejoignant Vox

La semaine dernière, le podcast Longform – animé par nous trois : Aaron Lammer, Max Linsky et Evan Ratliff – a fêté son neuvième anniversaire et son 450e épisode. C’est une paire de jalons qui nous auraient brouillé la cervelle en 2012, lorsque nous avons décidé de lancer un podcast d’interview hebdomadaire et de « tenter le coup pendant un an ». Cette semaine, cependant, nous sommes ravis de mettre un nouveau marqueur dans le sol : le podcast Longform lance notre premier épisode dans le cadre d’un nouveau partenariat avec Vox.

Notre première invitée en partenariat avec Vox est Julie K. Brown, la journaliste dont le talent, l’empathie et l’obstination l’ont amenée à briser l’histoire de Jeffrey Epstein, alors même que le reste du monde détournait le regard. Vous pouvez l’écouter partout où vous trouvez des podcasts.

Nous avons commencé l’émission il y a neuf ans en tant qu’amoureux du journalisme de longue durée – et parfois en tant que créateurs de celui-ci – qui étaient profondément curieux à la fois de la façon dont nos histoires préférées se sont réunies et des personnes derrière elles. Comment les écrivains trouvent-ils leurs idées et obtiennent-ils leurs missions ? Comment surmontent-ils les défis de la recherche et du reporting ? Comment naviguent-ils dans leur carrière ? Que se passe-t-il lorsqu’ils s’assoient pour faire face à un écran vide ? Quelles sont les luttes que les lecteurs ne voient jamais ?

Au fil des ans, nous avons discuté de ces questions et de bien d’autres avec tout le monde, des écrivains en début de carrière aux auteurs célèbres. Nous avons appris à créer This American Life d’Ira Glass, couvrant la course en Amérique de Ta-Nehisi Coates et Nikole Hannah-Jones, passant d’opprimé à cible de Malcolm Gladwell, et construisant des récits de Michael Lewis. Nous avons donné à notre public une fenêtre sur le bilan psychologique de la guerre et des reportages sur les traumatismes, le rejet qui accompagne l’entrée dans une industrie créative et la joie de trouver l’histoire vraie parfaite à raconter.

Même dans quatre cent cinquante épisodes, nous n’avons pas failli épuiser notre intérêt ou notre liste d’invités. Avec Vox, nous serons en mesure d’élargir l’objectif de Longform pour inclure plus d’hôtes audio et de documentaristes, biographes et mémorialistes. Nous allons toujours interviewer les meilleurs praticiens de la non-fiction, et chacun d’entre nous continuera d’apporter ses propres perspectives à nos interviews.

Max est le co-fondateur de la société de podcast Pineapple Street Studios et l’animateur de l’émission 70 Over 70. Evan est un journaliste de longue date et auteur de The Mastermind. Aaron est un homme de la Renaissance qui a animé trois autres émissions – plus récemment Exit Scam – et est membre du groupe Francis and the Lights. Ce qui unifie notre approche, comme c’était le cas à nos débuts, c’est une curiosité constante sur la façon dont les créateurs de non-fiction produisent leurs meilleurs travaux.

Le podcast Longform sort tous les mercredis. Trouvez Longform dans votre application de podcast préférée, y compris Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify.