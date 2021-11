Les hôtes du programme d’aujourd’hui se déguisent en catrines et en catrinas | INSTAGRAM

Se souvenant que vendredi dernier, ils étaient vêtus de costumes d’Halloween sur le thème du « Cirque de la peur », ce 2 novembre, les chauffeurs du émission du matin de Televisa AUJOURD’HUI ils ont pris le temps de se déguiser en catrinas et catrines pour honorer la tradition mexicaine du Jour des Morts, ils ont donc préparé un programme spécial dans lequel ils ont installé un grand autel où l’ancien producteur a été inclus. Magda Rodriguez, qui a perdu la vie il y a tout juste un an, le 1er novembre 2020.

C’est à travers le compte officiel de Instagram du programme, où certaines des photographies ont été partagées où nous avons pu apprécier à quel point l’ensemble de la distribution de ladite production avait l’air, le tout avec un visage de crâne et bien sûr de nombreux ornements qui les ont rendus phénoménaux.

Depuis le début Mardi Les chauffeurs ont commencé à arriver très tôt au département maquillage pour entamer leur grande transformation car ils étaient dans un long processus de caractérisation avec des maquillages spéciaux et bien sûr des experts qui se sont consacrés à faire le meilleur travail possible sur eux.

Les chauffeurs devaient être très attentifs à leur maquillage pour ne pas les ruiner avec un mouvement dans lequel ils essuyaient la sueur avec leur main ou quelque chose comme ça, chose à laquelle personne ne pense mais qui est sûrement assez difficile à maintenir.

Bien sûr, nous pouvons voir les principaux présentateurs ainsi que les juges des stars danser aujourd’hui caractérisés par ces costumes spéciaux qui honoraient ceux qui nous ont déjà croisés en chemin.



Andrea Legarreta avait l’une des tenues préférées du public.

Bien sûr, nous avons vu Galilea Montijo, qui a partagé un peu de la transformation qu’elle a vécue sur ses réseaux sociaux, montrant comment elle est arrivée à Televisa et comment elle est restée après tant de maquillage, représentant les personnages féminins adelitas de la révolution mexicaine.

Bien sûr, Andrea Legarreta ne pouvait pas manquer l’occasion de souligner qu’elle a utilisé le thème des papillons monarques, un concept qui selon les traditions du Michoacan annonce l’arrivée de ce jour spécial elle-même a remercié le maquillage et tous les gens de la production qui ont rendu possible cet incroyable tenue.

Mais l’une des tenues les plus incroyables était celle de Tania Rincón qui lui a également dédié un crâne qu’ils lui ont fait dans lequel on peut lire ce qui suit : « Il y a une grande fête au panthéon, car une nouvelle invitée est arrivée appelée Tania Rincón qui envida was a chulada ”, Un message réactif qu’il a placé pour accompagner sa photographie de cette célébration spéciale

Paul Stanley est devenu le catrín le plus élégant de tous, partageant également les vêtements qu’il a utilisés pour cette mission spéciale, bien sûr, il portait un chapeau avec des fleurs et un crâne, un maquillage incroyable et bien sûr une moustache très intéressante.