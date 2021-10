Les hôtes Google Meet peuvent désormais désactiver le son des participants et éteindre leurs caméras

Il convient toutefois de noter que la fonction de verrouillage serait désactivée par défaut et que les hôtes devraient l’activer pendant la réunion s’ils souhaitent l’utiliser.

Google Meet : Enfin, les hôtes de réunions menées sur Google Meet auront bientôt la possibilité de désactiver les micros et la caméra des participants. Le géant de la technologie a annoncé que désormais, les hôtes d’une réunion pourraient couper le son des participants et éteindre leurs caméras sans que les participants aient la possibilité de les rallumer. Le développement est intervenu des mois après que Google a donné aux hôtes la possibilité de désactiver tout le monde d’un seul coup sur Google Meet à l’aide d’un ordinateur portable et d’un ordinateur de bureau. Avec cela, les hôtes seraient en mesure de s’assurer que les participants bruyants et bruyants ne perturbent pas continuellement la réunion, ce qui n’était pas possible auparavant car ces participants pouvaient se réactiver.

La fonctionnalité s’appelle Verrouillage audio et vidéo, et elle empêcherait l’audio ou la vidéo d’un participant jusqu’à ce que l’hôte décide de les déverrouiller. Cette fonctionnalité est disponible pour les salles principales ainsi que pour les salles de sous-commission.

Dans le message d’annonce, Google a expliqué pourquoi cette fonctionnalité est importante. « Cette fonctionnalité donne aux organisateurs de réunions plus de contrôle sur leurs réunions en leur permettant de décider quand ils souhaitent autoriser différents niveaux de participation des participants, par exemple pour s’adresser aux participants perturbateurs », a-t-il déclaré.

La fonctionnalité serait disponible sur les téléphones fonctionnant sous Android OS M ou des versions plus récentes, ou iOS 12 ou des versions plus récentes. De plus, les utilisateurs devront mettre à jour leurs applications Gmail ou Meet avec la dernière version mise à jour. « Les participants utilisant des versions des applications Android et iOS qui ne prennent pas en charge les verrous audio et vidéo seront supprimés de la réunion si l’hôte ou le co-hôte active l’un des verrous. S’ils tentent de rejoindre une réunion pour laquelle l’un de ces verrous est activé, ils seront invités à mettre à jour leur application ou à utiliser un autre appareil pour rejoindre la réunion. La désactivation des verrous audio ou vidéo permettra à ces participants de rejoindre la réunion », a déclaré Google.

De plus, tous les verrous audio ou vidéo, ainsi que les verrous de discussion et de présentation, que l’hôte a activés pour la réunion principale s’appliqueraient à toutes les salles de sous-commission créées pour cette réunion. D’un autre côté, les verrous appliqués dans une salle de sous-commission ne s’appliquent pas à une autre salle de sous-commission ou à la salle principale.

