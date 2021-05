Les Houston Rockets battent LA Clippers 122-115

15 mai 2021 à 05:53 CEST

Houston Rockets a réussi à gagner à domicile contre LA Clippers par 122-115 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à l’extérieur avec Les Lakers de Los Angeles par 124-122. De leur côté, les visiteurs ont gagné à l’extérieur contre Charlotte frelons par 90-113. Houston Rockets, après le match, il reste pour le moment hors des positions Play-off avec 17 matchs gagnés sur 71 joués, tandis que LA Clippers il continue en play-off avec 47 victoires en 71 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et s’est terminé par un 30-33. Plus tard, le deuxième quart a également eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 43-36. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 73-69 dans la lumière.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe locale a augmenté sa différence, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 15-2 et a prolongé l’écart à un maximum de 17 points (103-86) et a terminé avec un résultat partiel de 32- 24 (et 105-93 au total). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit les différences, en fait, ils ont réalisé un 10-0 partiel, bien que ce soit insuffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 17-22, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 122-115 en faveur des locaux.

Le triomphe de Houston Rockets Il était dû en partie grâce à 20 points, 11 passes décisives et neuf rebonds de Kelly Olynyk et les 20 points, une passe et trois rebonds de Jae’Sean Tate. Les 23 points et une passe de Luke Kennard et les 17 points et six rebonds de Jay Scrubb ils n’étaient pas assez pour LA Clippers A remporté le match.

Le prochain affrontement de Houston Rockets sera contre Atlanta Hawks dans le State Farm Arena, tandis que LA Clippers tu verras les visages avec Tonnerre d’Oklahoma City dans le Arène énergétique de Chesapeake. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.