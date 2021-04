Les Houston Rockets battent les Milwaukee Bucks 143-136

30/04/2021 à 04:52 CEST

Houston Rockets a réussi à gagner à domicile pour Bucks de Milwaukee par 143-136 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Minnesota Timberwolves par 107-114. De leur côté, les visiteurs ont gagné à l’extérieur contre Charlotte frelons par 104-114. Houston Rockets, après le match, il reste pour le moment hors des positions Play-off avec 16 matchs gagnés sur 63 joués, tandis que Bucks de Milwaukee continue aux barrages avec 38 matchs gagnés sur 62 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart a été dominé par l’équipe visiteuse, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 13-2 dans ce quart et a continué à gagner par 14 points (16-30) et s’est terminée avec un résultat de 29-38. Plus tard, au deuxième trimestre, les locaux ont réduit les distances dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 10-2 et ont réduit au minimum la différence de points à la fin du trimestre, qui s’est terminée par un résultat partiel. de 36 à 35. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 65 à 73 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, jusqu’à ce qu’à la fin l’équipe locale ait fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat partiel de 39-25 et un total de 104-98. Enfin, au cours du dernier quart-temps, il y avait aussi des alternances sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 39-38. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 143-136 pour Houston Rockets.

Le triomphe de Houston Rockets il était dû en partie grâce aux 50 points, 11 passes décisives et 5 rebonds de Kevin Porter et les 31 points, quatre passes et neuf rebonds de Bois chrétien. Les 33 points, huit passes et quatre rebonds de Khris Middleton et les 29 points, 10 passes et quatre rebonds de Vacances Jrue ils n’étaient pas assez pour Bucks de Milwaukee pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Houston Rockets sera contre Guerriers de l’état d’or dans le Centre Toyota, tandis que la prochaine réunion de Bucks de Milwaukee sera contre Chicago Bulls dans le United Center. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.