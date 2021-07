Les Houston Rockets détiennent les clés du repêchage de la NBA 2021

Les Houston Rockets avaient plus en jeu que n’importe quelle équipe participant à la loterie du repêchage de la NBA 2021. Bien qu’ils aient terminé avec le pire record de la NBA à 17-55 au total, les Rockets avaient 47,9% de chances que leur choix glisse en dehors du top quatre et transmette ainsi au Thunder d’Oklahoma City remontant à Chris Paul des équipes pour Russell Westbrook échanger quelques saisons plus tôt.

Houston a poussé un soupir de soulagement lorsque leur choix s’est classé n ° 2 au classement général, mais il y avait apparemment encore une certaine déception dans l’air pour la franchise. Les Rockets convoiteraient le garde de l’État de l’Oklahoma et Cade Cunningham, originaire du Texas, qui devrait largement devenir n ° 1 au classement général. Ils n’ont pas renoncé à essayer de l’avoir.

Les Rockets ont été « agressifs » en essayant de se hisser au premier rang avec les Pistons de Detroit, selon Shams Charania de ..

Le désir de Houston de commencer sa reconstruction après James Harden avec un autre gros porteur de balle qui excelle dans le pick-and-roll est tout à fait logique. Nous sommes sur le point de voir jusqu’où ils sont prêts à aller et si les Pistons ont intérêt à conclure un accord.

Les Pistons et les Rockets essaieraient toujours de savoir quoi faire s’ils gardent leurs choix. L’Athletic a rapporté que Detroit est également intéressé par le gardien de la G-League Ignite Jalen Green et “pourrait le prendre sur Cunningham”. Les Rockets sont également actuellement en train de prendre Green sur le grand homme de l’USC Evan Mobley dans le dernier projet de simulation d’ESPN.

Il existe un précédent récent pour que le premier choix soit échangé. En 2017, les Philadelphia 76ers sont passés du n ° 3 au n ° 1 au classement général avec les Boston Celtics pour sélectionner la meilleure perspective de consensus Markelle Fultz. Alors que Fultz serait échangé au Orlando Magic deux ans plus tard après une situation de blessure étrange, Boston a trouvé sa superstar de la franchise avec le troisième choix à Jayson Tatum.

Avec une telle récolte de talents au sommet de cette classe de repêchage, il y a une sérieuse possibilité que le choix n ° 1 soit échangé. Le reste de la ligue attendra de voir ce que Houston fera le soir du repêchage. Voici leurs options.

Comment les Pistons et les Rockets peuvent échanger les deux premiers choix du repêchage

Les Rockets ont beaucoup de capital de repêchage à utiliser dans un échange potentiel pour le n ° 1. En plus d’avoir le deuxième choix cette année, les Rockets ont également des choix n ° 23 et n ° 24. Ils ont également une multitude de choix de les Brooklyn Nets dans l’accord Harden, le premier tour de Milwaukee en 2023 et le premier tour de Détroit en 2022 qui est protégé de 1 à 16 la première année avec des protections légèrement inférieures jusqu’en 2027. Lisez tout sur les futurs choix de Houston ici.

Les Rockets peuvent lancer le deuxième choix global plus une tonne de choix de mi-tour actuels et futurs aux Pistons pour échanger les deux premiers choix. Bien que cela puisse être attrayant pour Detroit selon la façon dont ils voient Cunningham contre Mobley et Green, c’est le tristement célèbre échange de nuit de repêchage entre les Dallas Mavericks et les Atlanta Hawks en 2018 qui peut le mieux expliquer comment cet accord pourrait se dérouler.

En 2018, les Mavericks ont envoyé le n ° 5 au classement général et un choix protégé parmi les cinq premiers en 2019 aux Hawks pour le n ° 3 et le droit de choisir Luka Doncic. Atlanta sélectionnerait Trae Young et choisirait Cam Reddish avec leur sélection l’année prochaine. Si Houston envisage sérieusement d’acquérir Cunningham, un accord similaire pourrait ressembler à ceci :

Détroit obtient: Choix n°2 au classement général, parmi les cinq premiers choix protégés de Houston en 2022

Houston obtient: 1er choix général

Ce serait un excellent rapport qualité-prix pour Detroit pour descendre d’une place, à condition qu’ils pensent que Green ou Mobley est proche de Cunningham en termes de valeur. Ce serait également une décision risquée pour une équipe de Houston qui commence tout juste sa reconstruction et envisagera probablement un autre choix élevé à la loterie la saison prochaine.

Peut-être que Houston peut amener les Pistons à mordre sur un échange 1-2 qui comprend également que Detroit récupère entièrement son propre premier tour 2022 ainsi que des actifs supplémentaires. Cela aiderait certainement les Pistons à essayer de naviguer dans la règle de Stepien dans les années à venir. Si les Rockets sont vraiment désespérés pour Cunningham, Detroit pourrait obtenir un précieux choix 2022 de Houston juste pour avoir perdu une place.

Qui les Rockets seraient-ils repêchés au deuxième rang au classement général ?

Si un accord entre les Pistons et les Rockets ne fonctionne pas, Houston aura encore d’excellentes options avec le choix n ° 2. Dans un scénario où les Rockets gardent le choix, le choix sera entre Green et Mobley.

Nous ne considérons pas cela comme une décision difficile. Mobley est la perspective globale n ° 2 dans ce projet avec l’avantage d’être potentiellement encore meilleur que Cunningham s’il atteint son apogée. Pour nous, Cunningham contre Mobley est un débat beaucoup plus proche que Mobley contre Green.

J’ai récemment rejoint l’analyste de projet estimé PD Web pour une analyse complète du jeu de Mobley.

Le cas de Mobley over Green ressemble à ceci :

Mobley a une immense polyvalence pour un pied de 7 pieds aux deux extrémités du sol. Il projette comme la perspective défensive la plus percutante de ce repêchage comme le type de grand homme qui peut jouer n’importe quel style de couverture pick-and-roll en raison de sa mobilité latérale et de son agilité. Mobley est assez rapide pour se défendre sur le périmètre avec des pièges et des haies dures, et a une envergure de 7’5 pour contester les tirs même en couverture de chute. Même s’il a parfois du mal à tenir son terrain en défendant les post-ups à cause de son cadre mince, il peut souvent encore contester un tir à cause de sa longueur.

Offensivement, Mobley n’a pas d’état d’esprit agressif pour le score, mais a encore de nombreuses façons d’influencer le jeu. Il est une formidable cible de lob après avoir défini un écran haut et a commencé à se développer en tant que tireur extérieur après être passé de 12 sur 40 (30 %) à trois en tant que première année à l’USC. Mobley est également un passeur alléchant pour le poste qui peut toujours trouver l’homme ouvert lorsque la défense se démène.

Mobley n’a peut-être jamais en moyenne 25 points par match, mais ses dons physiques et athlétiques combinés à son niveau de compétence en plein essor lui offrent de nombreuses possibilités pour gagner à un niveau élevé. Pour une équipe de Houston qui vient de commencer sa reconstruction, Mobley se sent comme un choix parfait car il peut débloquer autant de styles de jeu différents alors que les Rockets continuent de construire une équipe autour de lui.

L’inconvénient avec Mobley vient s’il ne peut pas ajouter de la force à son cadre et que le développement de ses compétences offensives stagne. Il est toujours risqué de prendre un grand homme si haut dans le repêchage (nous avons donné aux Warriors une note C pour avoir sélectionné James Wiseman au n ° 2 l’année dernière), mais Mobley est suffisamment talentueux pour parier dessus.

Le vert est également une perspective formidable. Un gardien de tir de 6’6, Green a un athlétisme extrême qui lui permet de sauter par la première ligne de défense et de quitter rapidement le sol pour terminer les jeux au-dessus ou autour du bord. Sa touche de frappe a impressionné dans la G League, et il a fait preuve d’un jeu de jambes avancé sur les pas en arrière et les pas de côté qui lui ont permis d’avoir un look propre dans la plupart des situations. Green a des questions en tant que meneur de jeu et défenseur, mais il pourrait être un buteur à trois niveaux qui menace de marquer en moyenne 30 points par match à son apogée.

Pour aussi talentueux que Green soit, Mobley a plus de possibilités d’avoir un impact sur le jeu s’il atteint son plafond. Nous prendrions Mobley au n ° 2 du classement général et n’y réfléchirions pas à deux fois.

Houston pourrait également échanger avec les Cavs ou les Raptors

Si Houston ne parvient pas à s’entendre sur un accord pour placer Cunningham au premier rang, il est possible qu’ils cherchent à négocier. Les Cleveland Cavaliers au n° 3 et les Toronto Raptors au n° 4 seraient des partenaires commerciaux idéaux.

Nous pensons que Mobley conviendrait parfaitement à Cleveland et à Toronto. L’une ou l’autre franchise abandonnerait-elle un des cinq premiers choix protégés l’année prochaine pour progresser pour lui? S’ils le faisaient, ce serait une grande valeur pour Houston, à condition qu’ils pensent que Green et / ou le gardien de Gonzaga Jalen Suggs sont des perspectives d’un niveau similaire à Mobley. Traiter un futur choix aurait plus de sens pour Toronto au quatrième rang, car ils sont plus près de concourir pour une place en séries éliminatoires que Cleveland.

Les Rockets ont tout simplement beaucoup d’excellentes options avec le choix n ° 2

Houston est peut-être déçu de ne pas avoir décroché le numéro 1 au classement général et les droits de Cunningham, mais la réalité est qu’ils sont toujours sortis de la loterie en tant que grands gagnants en repartant avec le choix numéro 2. Le deuxième choix place Houston dans une position privilégiée pour échanger ou échanger. S’ils gardent le choix, Mobley serait une sélection formidable à notre avis.

Il y a une tonne de pression sur les Rockets pour réussir ce repêchage après avoir perdu Harden au cours de la saison. Ce qu’ils décident de faire dans un commerce ou en faisant un choix influencera directement le reste des cinq premiers. Quoi qu’il arrive le soir du repêchage, Houston sera principalement impliqué dans la façon dont le haut du repêchage se déroulera.