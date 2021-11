Les Houston Rockets envoient Usman Garuba en Development League

Nouveau revers pour Usman Garuba en NBA. Les Houston Rockets ont envoyé l’international espagnol aux Rio Grande Valley Vipers, leur filiale de la Development League (G-League). Ses débuts dans ce championnat pourraient avoir lieu samedi prochain face aux Capitanes de Mexico.

Cela ne signifie pas que Garuba ne reviendra pas de sitôt dans la discipline de l’équipe première. C’est simplement la politique des équipes de championnat d’envoyer leurs joueurs à leur affilié pour leur donner plus de chances pour quelques matchs, puis les réclamer à nouveau.

L’équipe de jeunes du Real Madrid a été repêchée par la franchise texane cet été à la 23e place au premier tour, mais n’a pas eu beaucoup d’occasions : Il n’a participé qu’à 7 des 14 matchs que les Rockets ont joué. Il n’a jamais été titulaire et son rôle a été résiduel avec seulement 6,4 minutes en moyenne, généralement celles de la poubelle avec les matchs condamnés. Moyenne de 1,7 points et 2,6 rebonds avec des maximums de 5 et 6, respectivement. Les deux ont été obtenus lors du dernier match contre les Memphis Grizzlies, où ils ont été mesurés contre l’autre débutant espagnol en NBA, Santi Aldama.

Houston ne traverse pas une bonne période. Les Rockets sont derniers de la Conférence Ouest avec une fiche de 1-13, la pire de toute la Ligue nord-américaine. C’est une équipe jeune et en reconstruction après le départ de James Harden pour les Brooklyn Nets. Avec le Beard, ils étaient toujours en séries éliminatoires, ils sont même venus affronter les meilleurs Golden State Warriors. Cependant, en seulement un an et demi, ils ont accumulé 18 victoires et 68 défaites avec Stephen Silas sur le banc.