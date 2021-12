Les Houston Rockets ont établi un record jamais vu dans l’histoire du sport américain

La saison 2021/22 de Houston Rockets c’est au moins surréaliste. Après avoir commencé la saison régulière avec un dossier moche de 1-16, la franchise texane a réussi à remporter les six derniers matchs qu’elle a disputés (le dernier d’entre eux à l’aube contre les New Orleans Pelicans), étant l’équipe la plus en forme de toute la compétition. .

Cette victoire contre les Pélicans est d’ailleurs devenue un fait historique. Ceci est indiqué par les statistiques de la NBA. Jamais auparavant dans aucun sport américain (y compris NBA, NFL, NHL et MLB) une équipe avait ajouté six victoires consécutives après avoir perdu 15 matchs d’affilée juste avant.

