Les Houston Rockets sanctionnent Porter et Wood d’un match

Il y a déjà une punition pour Kevin Porter Jr et Christian Wood. Tel que rapporté par Adrian Wojnarowski et Tim MacMahon, Houston Rockets a sanctionné les deux joueurs avec un match de sanction, qu’ils doivent jouer ce matin à Philadelphie contre les Sixers (01h00). Cela coûtera à Wood une perte de 94 253 $ (1/145 de son salaire de 13,7 millions) et à Porter, 12 294 $ (1,8 million), selon Bobby Marks.

Les deux ont eu des accrochages différents avec le personnel d’entraîneurs des Rockets lors du match contre les Denver Nuggets :

bois chrétien

Ce n’était pas une entrée, Ce qui a choqué les gens, c’est d’être l’un des principaux atouts de l’équipe, même si cela ressemble à un transfert. Ce moment se rapproche de plus en plus en voyant comment son stade dans l’équipe évolue. Il a joué huit minutes en première mi-temps et, énervé par l’affaire, a décidé de ne pas sortir et de jouer dans la seconde quand ils le lui ont demandé.. Silas a commenté lors d’une conférence de presse que c’était la décision d’un entraîneur, bien que par courtoisie. Ils voulaient le punir au début pour avoir sauté l’un des contrôles obligatoires pour tester l’apparition du coronavirus dans le corps des joueurs, c’est pour cela qu’il était remplaçant, mais le pivot ne l’a pas accepté de plein gré et a préféré punir les entraîneurs et les coéquipiers à sa manière : ne plus jouer.

À 26 ans, et après avoir rompu pour jouer pour les Pistons, il a maintenant un contrat pour cette saison et une autre, dans lequel il gagnera 14,3 millions de dollars, et il était considéré comme l’une des options de transfert possibles avec Eric Gordon ou Daniel Theis, a endossé la position après ce dérapage.

Kevin Porter

Il avait déjà eu une âpre polémique à Cleveland avec le directeur sportif et ici, bien qu’ayant été secouru pour la cause, il emprunte également le même chemin. La bagarre a eu lieu avec John Lucas, entraîneur adjoint des Rockets, dans les vestiaires à la mi-temps. Ils étaient menés par 22 et avaient concédé 77 points en première mi-temps, alors l’entraîneur a sauté sur Silas et Il a demandé avec véhémence plus de dureté quand il s’agissait de jouer et s’est dirigé directement vers Porter et le joueur ne l’a pas bien pris du tout. Après les cris, il lui a lancé un objet et les deux ont dû être séparés avant que le combat ne prenne une tournure encore plus gênante. Porter a fait face au garage, a récupéré sa voiture et est rentré chez lui alors que ses coéquipiers jouaient la seconde moitié du match.

Lucas, 68 ans, a été particulièrement dur avec les jeunes à ce stade des Rockets pour essayer d’améliorer leurs lacunes, une situation qui a explosé lorsqu’il a rencontré un autre dur à cuire.