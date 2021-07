Les Huawei FreeBuds 4 ont une suppression active du bruit et une bonne autonomie, en plus ils le sont et leur prix tombe à seulement 119 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Huawei a récemment présenté son nouveau FreeBuds 4 et ils prétendent être l’un de ses meilleurs écouteurs. En ce moment, ils sont en vente et leur remise en fait une option à ne pas manquer.

Trouver des écouteurs avec des fonctionnalités capables de convaincre à tous égards est difficile, mais pas impossible. Huawei a sorti plusieurs générations d’écouteurs et continue d’avancer dans la bonne direction. Les derniers qu’il a lancés sur le marché sont les Huawei FreeBuds 4 et ils arrivent chargés de fonctionnalités intéressantes.

Ces écouteurs sont le remplacement naturel des Huawei FreeBuds 3 et cela se voit dans la conception. Huawei conserve un design élégant et des matériaux de qualité. Il n’intègre pas de coussinets d’oreille, car ce détail est réservé à ses Huawei FreeBuds Pro. De plus, en ne disposant pas de ces éléments, il leur est beaucoup plus facile de s’adapter aux oreilles des utilisateurs.

Les Freebuds 4 de Huawei sont les nouveaux écouteurs à oreille ouverte avec suppression active du bruit de 25 dB qui ont un design très confortable et une batterie totale de 22 heures grâce aux différentes charges de la box. Les pilotes font 14,3 millimètres et nous avons une application pour iPhone et Android.

Bien entendu, même s’ils n’ont pas de pads, le moyen de s’isoler du monde extérieur se fait via l’annulation de bruit la plus intelligente. Et, est-ce que les Huawei FreeBuds 4 sont capables de reconnaître le bruit généré et d’appliquer une réduction de bruit en conséquence..

Ils peuvent éliminer tout type de bruit jusqu’à 25 dB, ce qui est plus que suffisant pour les trajets en bus ou en avion. De plus, ils sont extrêmement légers puisqu’ils ne pèsent que 4,1 grammes. En raison de leur faible poids, ils sont confortables à porter pendant de longues heures d’utilisation. De plus, en ayant une telle forme ergonomique, ils reposent soigneusement sur l’oreille sans déranger.

L’autonomie est un autre des points forts de ces écouteurs. Ils peuvent être utilisés pendant une journée entière sans aucun problème. Chaque écouteur offre individuellement jusqu’à 4 heures d’autonomie, mais l’étui a trois charges pour chaque écouteur et cela fait que l’autonomie atteint 12 heures.

Ces écouteurs TWS ont une suppression active du bruit et une charge sans fil, en plus d’un design haut de gamme et d’une détection intelligente des sons ambiants pour activer l’ANC.

De plus, vous n’avez pas besoin de laisser le casque dans l’étui pendant longtemps. Les Huawei FreeBuds 4 ont une charge rapide et les écouteurs n’ont besoin que de 15 minutes insérés dans l’étui pour charger jusqu’à 50%. La recharge du boitier se fait via un USB C donc il est à jour en terme de connectique.

La vérité est que l’offre de la boutique officielle Huawei rend le prix des Huawei FreeBuds 4 encore plus attractif. La remise porte le prix à seulement 119 euros, un label imbattable pour la qualité audio pour profiter des albums, la suppression du bruit, l’autonomie toute la journée et des commandes intelligentes pour naviguer en toute transparence entre les chansons..

